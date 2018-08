Fudbalski klub (FK) Goražde obilježio je veliki jubilej – 100 godina postojanja.

Foto: Fena

Na Gradskom stadionu „ Midhat Drljević“ koji nosi ime jednog od slavnih igrača nekadašnjeg Radničkog, u prisustvu brojnih ljubitelja ovog sporta odigrana je revijalna utakmica između ekipa Humanih zvijezda i Veterana FK Goražde.



Povodom velikog jubileja najmlađi igrači goraždanskog fudbalskog kluba u zrak su pustili stotinu balona, ponosni što se nalaze na terenu zajedno sa proslavljenim imenima bosanskohercegovačkog i goraždanskog fudbala. Ekipu Humanih zvijezda predvodio je nekadašnji selektor reprezentacije BiH Fuad Muzurović, dok je selektor ekipe Veterana FK Goražde bio Avdo Kuljuh.



Početni udarac na utakmici koja je završena rezultatom 3:3. zajednički su izveli 84-godišnji Ibrahim Mašala koji je u Goraždu fudbal igrao krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog vijeka i proslavljeni bosanskohercegovački reprezentativac Elvir Bolić.



Predsjednik FK Goražde Muhamed Zejnilhodžić ne krije radost zbog događaja kojim je obilježen cijeli vijek fudbalskog sporta u gradu na Drini



- Ovo je veliki dan za naš klub Goražde, jer veliki je jubilej postojati 100 godina. Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova manifestacija obilježi na najbolji mogući način. Drago nam je što smo okupili asove bh. fudbala poput Elvira Bolića, Vlatka Glavaša, Senada Repuha, Almira Turkovića i mnogih drugih, na čelu sa prvim selektorom BiH Fuadom Muzurovićem. Čovjek koji nam je pomogao u svemu ovom jeste sportski novinar Sinan Sinanović i veliko hvala njemu i njegovim saradnicima – kazao je Zejnilhodžić.



Prilika je iskorištena i za dodjelu priznanja i zahvalnica za doprinos u radu FK Goražde te posthumnih priznanja, a simbolični pokloni dodijeljeni su i članovima ekipe Humanih zvijezda.



Povodom 100 godina postojanja, članovi organizacionog odbora manifestacije čiji su pokrovitelji bili Vlada BPK i Grad Goražde, obilaskom mezarja prisjetili su se i umrlih članova FK Goražde.



Fudbal u organizovanom obliku u Goraždu počeo se igrati davne 1918.godine osnivanjem Fudbalskog kluba „Herceg Stjepan“, a mijenja ime 1922. godine u „Gošk“ koji je prvu međugradsku utakmicu odigrao protiv kluba Jugovića iz Foče. Klub je ovo ime zadržao sve do Drugog svjetskog rata. Poslije oslobođenja osnovan je 1946. godine nogometni klub Bratstvo koji je dvije godine kasnije dobio naziv „ Sloga“ a od 1952. godine, dobija novo ime „Pobjeda“ koje nosi do 1957. godine, kada se od ovog prave dva sportska kluba „ Gošk“ i „Radnički“. Oba kluba postoje sve do 1960. godine kada se spajaju u današnje „Goražde“.



Fudbalski klub Goražde danas je član Prve lige FBiH, sa školom fudbala koja broji više od 100 članova. Mlađe selekcije takođe bilježe uspješne rezultate u svojim ligama, a jedan od najvećih je osvajanje titule prvaka juniorske omladinske lige Centar 2016 godine.



(FENA)