Fudbaleri Barcelone osvojili su španski Superkup nakon što su u meču odigranom u marokanskom Tangeru pobijedili Sevillu sa 2:1.

Foto: 24sata.info

Ipak, meč nije dobro počeo za Katalonce, jer se Sevilla preko Sarabije u 9. minuti stigla do rane prednosti. Barca je nakon toga napadala, a do izjednačenja je stigla u 42. minuti nakon što je Pique poslije stative koju je Messi pogodio iz slobodnjaka, odbijenu loptu pospremio u mrežu za 2:1.



Sarabia je zatim propustio novu veliku šansu kada je Ter Stegen fenomenalno intervenisao krajem prvog dijela, a Sevilla je do vodstva mogla i u 63. minuti, ali je Vazquez glavom nakon kornera pogodio prečku.



Kazna je stigla u 79. minuti kada je rezervista Ousmane Dembele silovitim udarcem zakucao loptu pod samu prečku sa nekin 20-ak metara za veliko slavlje. U 91. minuti dosuđen je penal za Sevillu, ali Ben Yedderov pokušaj odbranio je Ter Stegen i donio je novi trofej Blaugrani.







(SCsport)