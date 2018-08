U derbi susretu 4. kola Premijer lige BiH Čelik je na Bilinom polju sa 1:0 pobijedio ekipu Zrinjskog.

Foto: 24sata.info

Bio je to meč koji nije obilovao prilikama i naročito dopadljivom igrom. Najbolju šansu u prvom dijelu Čelik je imao u 36. minuti kada je nakon jedne dubinske lopte Okić zaobišao Solda, ali sa gol linije je spasio Jakovljević. Bilbija je na drugoj strani u 42. minuti silovoto šutirao lijevom nogom sa vrha kaznenog prostora, ali bio je neprecizan.



U nastavku je Zrinjski imao nešto više od igre, ali Čelik je stigao do gola i pobjede u 72. minuti. Bevab je ubacio iz slobodnog udarca sa lijeve strane, a u gužvi se najbolje snašao Jamak za erupciju oduševljenja zeničke publike koja je i u ovome meču napravila izvanrednu atmosferu.



Jakovljević je zatim imao dobru šansu za goste nakon kornera u 78. minuti, ali je glavom šutirao pored gola. Filipović je u sudijskoj nadoknadi propustio stopostotnu šansu da Plemićima donese barem bod, ali Ružić je sjajno odbranio i do kraja je ostalo 1:0, te je tako nakon Željezničara u grotlu Bilinog polja pao i aktuelni šampion Zrinjski.



Čelik – Zrinjski 1:0 (Jamak 72’)



Čelik: Ružić, Bevab, Vrhovac, Salčinović, Okić, Karamatić, Grahovac, Livaja, Jamak, Šišić, Nikolić.



Zrinjski: Soldo, Čirjak, Jović, Pezer, Laštro, Jakovljević, Miketek, Filipović, Bekić, Kadušić, Bilbija.



POGLEDAJTE VIDEO



(SCsport)