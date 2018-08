Bolji debi u dresu Partizana napadač iz Bosanske Gradiške Goran Zakarić nije mogao da zamisli. Odmah u prvoj utakmici postigao je gol u gostujućoj pobjedi svog tima nad Nordsjelandom (2:1) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Evropsku ligu.

Foto: 24sata.info

Mrežu Danaca zatresao je u 64. minutu, dok je njegov saigrač Ricardo bio precizan u desetom, da bi Rasmussen smanjio u 70. minutu.



“Gol mi puno znači iz razloga što je to bila moja prva utakmica i srećan sam zbog njega. Svaki igrač koji dođe u novi klub, posebno Partizan, sanja ovakav debi. Na najbolji način sam se predstavio i nadam se da ću dizati nivo. Pogodak mi daje dodatni motiv i želju i bio sam presrećan zbog njega, kao i zbog rezultata koji je bio u tom trenutku”, izjavio je Zakarić za Glas Srpske.



Praktično nije imao vremena da se upozna sa saigračima pošto je samo sedam dana ranije stigao i poznavao je samo svog sugrađanina Ognjena Ožegovića, sa kojim će činiti napadački par u narednom periodu.



“Igrače sam upoznao odmah po dolasku na prvom treningu i odlično su me prihvatili te sam se odlično uklopio u ekipu za tako kratak period. Tu je bio samo Ognjen, koga poznajem odmalena jer smo iz istog grada, a igrali smo zajedno u omladinskim pogonima Kozare. Mnogo mi je pomogao kad sam došao u Beograd i nadam se da ćemo u narednom periodu biti ubojiti u napadu”, istakao je Zakarić.



Ne krije da od malih nogu navija za Partizan i da mu je dolazak u Humsku ispunjenje sna.



“Kada sam dobio poziv od Partizana, istog sekunda rekao sam svom menadžeru da mi se sviđa ta priča, atmosfera oko kluba, ljudi u klubu, navijači, igrači, koji su me prihvatili na najbolji mogući način. Želio sam da dođem u Partizan po svaku cijenu”, naglasio je Zakarić.



Najbolji igrač Premijer lige BiH iz prošle sezone stigao je dosta spreman iako je u svom bivšem klubu Željezničaru trenirao sa juniorima i bio odstranjen iz prve ekipe.



“Došao sam sa mnogo treninga odrađenih iz perioda koji je sada iza mene. Znao sam da moram da ostanem u fizičkoj spremi jer ne možeš doći u klub kao što je Partizan i samo se pojaviti, već moraš da odgovoriš na sve izazove. Nije mala stvar igrati u ovakvom klubu. Meni se to desilo, vjerujem u sebe i daću maksimum te pomoći klubu koliko to bude u mojim mogućnostima”, kazao je Zakarić.



Njegov rastanak sa Željezničarom nije protekao u idiličnoj atmosferi, a i bilo je komplikacija prilikom transfera.



“Ne bih govorio zbog čega je zapelo i svom bivšem klubu zahvaljujem na svemu. Bilo mi je lijepo skoro dvije godine u Željezničaru. Žao mi je što nismo osvojili titulu. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva”, rekao je Zakarić.





(SCsport)