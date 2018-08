Zvanično najbolji nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo u razgovoru za talijanske medije kazao je da je uzbuđen zbog dolaska u Juventus, obećao je da će nastaviti trenirati žestoko kao i do sada te se zahvalio svima na sjajnoj dobrodošlici koju je imao u aktuelnom prvaku Italije.

Foto: 24sata.info

Ronaldo je kazao da je sretan i zadovoljan zbog dolaska u Italiju, a kazao je da je Juventus jedan od najvećih klubova na svijetu.



"Osjećam se odlično. Sve je dobro, test je bio dobar, ljudi oko stadiona, navijači, ljudi u trening centru su bili veoma prijatni prema meni. Zadovoljan sam i sretan. Ovo je sjajan i veliki klub. Od kada sam bio dijete, gledao sam ovu ekipu i rekao da se nadam kako ću jednog dana igrati tu. Sada ću igrati za fantastičan klub, jedan od najvećih na svijetu i stvarno sam sretan", kazao je Ronaldo.



Na pitanje da li zna koji je bio ključni trenutak kada je odlučio doći u Torino, Ronaldo nije dao odgovor, a novinare je zanimalo da li je to bio aplauz navijača Juventusa nakon što im je makazicama postigao pogodak u Ligi prvaka.



"Nema precizan trenutak kada sam odlučio doći u Juventus. Tokom godina smo igrali nekoliko puta i imao sam poseban osjećaj da talijanski navijače vole Cristiana. Juventus je najveći klub u Italiji i jedan od najvećih na svijetu, pa je to bila lagana odluka", smatra Ronaldo, koji se nakon toga osvrnuo na prelijep pogodak koji je postigao makazicama, nakon čega je dobio aplauz prepunog stadiona.



"Nevjerovatno. Sjećam se svakog dana, to mi se nikada nije desilo. U Ligi prvaka protiv Juventusa, u meču četvrtfinala, postignete pogodak i vidite da svi na stadionu aplaudiraju. To je bilo nevjerovatno, zaista. Osjećao sam se iznenađeno u početku. Navikao sam da pratim Juventus i volim taj klub, ali od tog trenutka mi se još više dopao. Neću reći da je to bila ključna tačka u mojoj odluci, ali svaki detalj pomaže. Možda je to bilo i ključno, ali svakako da pomaže i to kada vidite su klub i navijači poput vas", smatra Portugalac.



Ronaldo se zahvalio svim navijačima, ali i uposlenicima kluba na prijatnoj dobrodošlici, te je obećao da će dati sve od sebe da igra što bolje.



"Moram se svima zahvaliti na podršci, a moj prioritet je da dadnem sve od sebe i da pokušam biti što je više moguće profesionalac, da pokušam učiniti ovaj tim još jačim. To je moj posao, pokušat ću uživati u najvećoj mogućoj mjeri, a ono što tražim su trofeji", kazao je Ronaldo, pa nastavio:



"Uzbuđen sam i želim navijače učiniti sretnim. Profesionalac sam 15-16 godina, tako da je moj metod uvijek isti. Igrao sam dugo godina u Manchester Unitedu i Real Madridu, ovo je moja nova avantura, ali uvijek želim držati isti način rada i etiku, kako bi pomogao timu da bude uspješan", kazao je Ronaldo.



Za kraj, Ronaldo je rekao da je Seriju A pratio preko TV-a i da se nada kako će se što prije adaptirati na novu sredinu i ligu i da će Juventusu donijeti puno trofeja.



"Poznajem ligu, pratio sam je preko TV-a. Nadam se da mogu brzo da se prilagodim, ali dolazim ovdje zbog izazova i nadam se da ću što je moguće bolje početi novu sezonu. Hvala još jednom svima i nadam se da ćemo zajedno osvojiti mnogo toga", istakao je Ronaldo.



Podsjećamo, Ronaldo je u Juventus stigao iz Real Madrida u transferu vrijednom 100 miliona eura, a Serija A počinje 18. augusta kada Stara dama gostuje kod Chieva, prenosi Klix.





