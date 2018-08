Novi stadion od 45.000 sjedišta, koji je izgrađen na ušću rijeka Volge i Oke za ovogodišnje FIFA Svjetsko prvenstvo, koštao je 17 milijardi rubalja (oko 268 miliona dolara), prema zvaničnim ruskim podacima.

Foto: 24sata.info

Međutim, oko 100 radnika koji su radili na pripremi ovog zdanja za veliki dan Rusije na međunarodnoj sceni žele da ta cijena poraste za još oko 50 miliona rubalja (790.000 dolara). To je iznos koji im, kako kažu, podizvođač radova ASP i dalje duguje, piše Radio Slobodna Evropa (RFE).



Mnoge od njih kašnjenje isplata dovelo je do dugova, ogorčenja, kao i do teških životnih okolnosti.



"ASP mi je uništio život. Zbog neizmirenih plata sam se razveo, nisam imao čime da izdržavam svoju porodicu, i to je bio glavni razlog za razvod", kaže radnik Stanislav Sukhoparov za RFE.



On je, kako kaže, završio u "dugovima i duguje puno novca nekim prijateljima".



Tužioci u Nižnjem Novgorodu rekli su radnicima da su njihove ruke vezane, jer kompanija na koju se optužbe odnose nije registrovana u gradu. Slučaj je, navodno, proslijeđen Moskvi.



"Kašnjenje sa plaćanjem počelo je u januaru. U početku je to bilo tri sedmice, a onda mjesec dana. Na kraju došli smo do toga da nas ASP nije platio četiri mjeseca. Do danas, nismo vidjeli novac", kaže graditelj Stanislav Sukhoparov, koji je u februaru 2017. počeo da radi za ASP.



Kaže da ne dobija nikakav odgovor kada pokuša da pozove osobu koja ga je angažovala i koja mu je - na početku - platila.



RSE je razgovarala s tim čovjekom, Aleskandrom Makejevim, koji kaže da i dalje radi za ASP iako mu kompanija duguje novac.



"Ja ne isplaćujem plate. Ja sam zadužen za instalacioni rad. Ja, baš kao i svi ostali, sjedim ovdje, čekam, ni ja nisam plaćen od aprila", kaže Makejev i dodaje da je za plaćanja zadužen ASP u Moskvi.



"Ali problem je sa generalnim izvođačem, Stroitransgazom, oni ne ispunjavaju određene forme i ne proslijeđuju novac", tvrdi Makejev sugerišući da se ASP može suočiti sa nelikvidnošću.



Stroitransgaz je odbio da komentariše ove navode i sva pitanja je proslijedio na ASP.



ASP je u vlasništvu čovjeka po imenu Aleksandr Afinogenov, koji se također vodi, u zvaničnim dokumentima, kao vlasnik tri druge firme. Na brojeve telefona u sve četiri kompanije niko nije odgovarao.



Međutim, radnici smatraju da je Makejev odgovoran.



"Ja sam se dogovorio sa Makejevim. Napravio je tim koji je radio na stadionu i dogovorio plate i uslove života, unajmio nas i bio vođa našeg tima, a onda smo otpušteni po njegovim naređenjima", kaže bivši instalater ASP-a Aleksandr Bariškin. "



Kaže da su njegovom timu od sedam radnika dugovani milioni rubalja, ali da je iznos "ne manji od 50 miliona rubalja kada se doda još 100 ljudi koji su radili na stadionu i nijedan od njih ... nije bio u potpunosti plaćen".



"Radili smo pošteno i svi su bili zadovoljni. Guverner Nižnje Novgorodske oblasti i drugi visoki zvaničnici prihvatili su stadion, ali to nam nije donijelo ništa dobro", rekao je Bariškin za RSE.



Objekat sa gotovo 45.000 sjedišta može se pohvaliti prisustvom najmanje 40.000 gledalaca za svaku od šest utakmica Svjetskog prvenstva čiji je domaćin u junu i julu bio Nižnji Novgorod.



Ovaj događaj je tumačen kao veliki marketinški uspjeh za Rusiju i njenog predsjednika Vladimira Putina. I Rusija i Putin suočili su se sa međunarodnom izolacijom zbog ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine, a poslužio je i kao odgovor Moskve na dokaze o "sistemskom i od strane države sponzorisanom" dopingu u sportu, kao i na trovanje ruskim hemijskim agensom bivšeg špijuna i njegove kćerke u Ujedinjenom Kraljevstvu, i druge navode.



"Nedavno je Vladimir Putin na televiziji rekao da je zahvalan svima koji su učestvovali u izgradnji svih stadiona za Svjetsko prvenstvo", kaže Bariškin. "Naravno, bilo je lijepo to čuti. Ali gdje je finansijska zahvalnost?"



Prema zvaničnim podacima, Rusija je potrošila 10,7 milijardi dolara kao domaćin Svjetskog prvenstva od 14. do 15. jula 2018. godine.





(FENA)