U prvoj utakmici 3. pretkola Evropske lige fudbaleri Zrinjskog su doživjeli minimalan poraz u Razgradu protiv bugarskog Ludogoretsa rezultatom 1:0.

Ludogorets je od početka krenuo ofanzivno i u ranoj fazi meča prijetio je preko Keserua i Wandersona, ali mreža našeg prvaka je mirovala. Ipak, u 16. minuti nakon kornera Soldo je slabo procijenio let lopte i “zaplivao” je u prazno, a Motiju nije bilo teško da pogodi glavom iz blizine za 1:0.



Nakon toga probudili su se i Mostarci, Filipović je pet minuta kasnije solidno šutirao iz slobodnog udarca preko gola, a u 26. i 27. minuti Plemići su propustili dvije odlične šanse. Prvo je dalekometni udarac Todorovića u korner odbio Renan, a nakon udarca iz ugla i nastavka akcije sa distance je pokušao i Čirjak, ali domaći golman je još jednom dobro intervenisao.



Finiš poluvremena donio je još nekoliko dobrih šansi za Bugare. Keseru je šutirao glavom iz blizine, ali se Soldo iskupio za grešku sjajnom odbranom, da bi na isteku prvog dijela odlične šanse propustili Keseru i Marcelinho.



Keseru je još jednom prijetio na otvaranju drugog dijela, ali pogodio je samo vanjski dio mreže. Nakon toga igralo se prilično mirno, bez pravih uzbuđenja. Mostarci su se dobro branili, a Bugari nisu uspjeli naći način kako da dođu do drugog gola. U sudijskoj nadoknadi Ludogorets je imao dvije dobre šanse preko Keserua, ali je Soldo u oba navrata spasio Zrinjski i ostalo je do kraja 1:0.



S obzirom da su Mostarci bili lišeni usluga čak sedmorice fudbalera iz prvog tima, ovaj rezultat se svakako može smatrati veoma aktivnim pred revanaš za sedam dana na Pecari i nema sumnje da će pune tribine biti dodatni motiv za bh. prvaka da pokuša napraviti veliki podvig na putu do play-offa.



Ludogorets – Zrinjski 1:0 (Cosmin Moţi 16’)







