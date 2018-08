Novi trener bavarskog nogometnog velikana Bayerna iz Münchena Niko Kovač odbio je špekulacije da će poljski reprezentativac Robert Lewandowski zamijeniti klub.

Robert Lewandowski / 24sata.info

Hrvatski trener tvrdi da će 29-godišnji napadač ostati u Münchenu još neko vrijeme, jer je potreban ekipi, a njegov ugovor važi do 2021. godine, prenosi STA.



- Robert zna šta mislim o njemu. Za mene je on jedan od tri najbolja centralna napadača na svijetu, zato ga ne mislim pustiti. Jasno sam mu rekao moju odluku i on je prihvatio - kazao je Kovač.



On je negirao špekulacije da u Bayern dolazi hrvatski reprezentativac Ante Rebić, s kojim je već sarađivao u Eintrachtu iz Frankfurta.



- Na njegovom mjestu imamo dosta igrača, dolazak Rebića, uprkos njegovog kvaliteta ne bi bio smislen - smatra nekadašnji hrvatski selektor.





(FENA)