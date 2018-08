Nikada ne kukam, ali imamo problem. Imamo težu povredu Seada Kolašinca i za predstojeće utakmice morat ćemo tražiti alternativu na lijevoj strani, rekao je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Foto: AA

Kolašinac, prvotimac Arsenala zbog povrede sa terena će vjerovatno odsustvovati tri mjeseca. Međutim, Prosinečki vjeruje da ima dobra rješenja kako bi nadomjestio izostanak kvalitetnog igrača u utakmicama prva dva kola UEFA Lige nacija protiv Sjeverne Irske u Belfastu, 8. septembra, te tri dana kasnije u zeničkom duelu sa Austrijom.



”Eldar Ćivić i Bojan Nastić dobro su odigrali protiv Koreje i Crne Gore i među njima ćemo tražiti alternativu za Kolašinca. Spisak ću objaviti vjerovatno 20. augusta za medije, a ljudima u Savezu dat ću imena igrača tri dana ranije da stignu obaviti sve procedure oko viza za Sjevernu Irsku”, kazao je Prosinčeki, naglasivši da će se na spisku reprezentativaca BiH za neredne mečeve naći imena 23 fudbalera:



”Manje, više sve igrače iz U-21 reprezentaciju ostavit ću selektoru Vinku Marinoviću za njegove kvalifikacione utakmice, jer naša mlada selekcija ima velike šanse da se plasira na Evropsko prvenstvo, što bi bilo vrlo važno za sve nas”.



Protiv Sjeverne Irske i Austrije na pobjede



Članovi ”A” nacionalnog tima BiH okupit će se 3. septembra na pripremama u Sarajevu.



”Poslije dužeg perioda okupit ćemo se 3. septembra u Sarajevu gdje ćemo raditi do 6. kada idemo u Sjevernu Irsku i gdje igramo 8. utakmicu. Nakon toga vraćamo se u Zenicu gdje ćemo biti do susreta sa Austrijom. Ciklus od dvije utakmice za koje ćemo imati pet dana za pripreme. Vidjet ćemo u kakvom je ko stanju jer će početi prvenstva. Odmorit ćemo neke igrače, sa nekima malo više raditi. Pričat ćemo sa svakim do utakmice”, istakao je Prosinečki, dodavši:



”Moji saradnici i ja puno smo proteklih dana gledali Sjevernu Irsku. Znamo puno o njima i kroz analize igračima ćemo sve prezentirati. Radit ćemo i više taktičkih treninga. Bit ćemo 100 posto motivirani u dvije dobre i teške utakmice, ali u kojima BiH može napraviti dobar rezultat”.



Austrija i Sjeverna Irska, kao ni Bosna i Hercegovina, nisu bili učesnici ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Rusiji, pa se kroz utakmice Lige nacija žele vratiti na pobjednički kolosijek.



”Austrija, iako se nije kvalificirala u Rusiji, posljednjih godina igra dobro i veoma su kvalitetna reprezentacija. Sjeverna Irska je ekipa koja je imala jako malo promjena u sastavu. Godina su tu isti igrači koji igraju u Premier ligi Engleske ili Firts Divisionu. Oni su bili na EURO 2016, a igrali su i doigravanje za Mudnijal u Rusiji. Agresivni su, forsiraju skok igru, iz prekida stvaraju šanse. Ipak, vjerujem da ćemo u Belfastu odraditi sve najbolje. Nadam se pobjedi”, izjavio je za AA Prosinečki, te otkrio kako se je optimista, te da smatra da BiH može do svih šest bodova u prva dva kola Lige nacija:



”U obje utakmice ići ćemo da pobijedimo. Optimist sam sa kojom god reprezentacijom igramo. Imamo razlog nakon pripremnih utakmica. Dobro smo igrali, pogotovo protiv Koreje”.



0:8 je puno i nije dobro za bh. nogomet



I Prosinečki je donekle razočaran nastupom bh. klubova u Evropi. No, tvrdi da je realno da u ovom trenutku ne mogu parirati ekipama iz najboljih evropskih liga.



”Poslije 2:2 Sarajeva u prvom susretu niko se nije nadao da će u uzvratu biti 0:8. Čak se možda i razmišljalo da se može odigrati jako dobra i druga utakmica sa Atalantom. Onda se desi da ti ne ide. Ovi fenomenalni i 8:0 odjekne svugdje. Puno je i nije dobro za naš nogomet”, govorio je Prosinečki, uz opasku da su u Evropi mogli bolje odigrati i Željezničar i Široki Brijeg koji su, takođe, eliminisani.



Zrinjski je jedini predstavnik BiH u trećem kolu kvalifikacija Evropa lige, gdje će se sastati sa favorizovanim Ludogoretsom. Bez obzira na snagu bugarskog tima Prosinečki ne otpisuje Mostarce.



”Zrinjski ima još šansu, mada imaju problema sa povredama, a i protiv Želje protekle nedjelje u prvenstvu nisu izgledali kao prvaci iz prošle sezone. Ipak, ono što je dobro je da je Premijer liga BiH neizvjesnija nego lige u regije. Zrinjski, Željezničar, Sarajevo i Široki Brijeg su ekipe koje će se boriti za prvaka, dok je to u Hrvatskoj svedeno na dva, u biti na jedan klub, u Srbiji na najviše dva. Interesantnije je, i dobro je da je tako. Kažem, ni u jednom trenutku ne možemo parirati, recimo, španjolskim, italijanskim klubovima radi budžeta, stranaca... Međutim, i ovdje se nešto dešava. Primjerice Darko Todorović ode u Salzburg. Ima talentirane djece koja su budućnost bh. nogometa”, zaključio je Prosinečki.





(AA)