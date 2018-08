Fudbaleri Crvene Zvezde nisu uspjeli ostvariti nikakvu prednost na svom terenu protiv Spartaka iz Trnave, pošto su remizirali rezultatom 1:1.

Foto: Starsport

Kada su saznali ime protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka, svi u crvenom dijelu Beograda bili su sretni jer su izbjegli Legiju iz Varšave. Ipak, danas su Slovaci odigrali odličan meč i ostvarili su pozitivan rezultat na gostovanju.



Nije bilo mnogo uzbuđenja na otvaranju, a onda je u 23. minuti Ben realizirao jedanaesterac i doveo Crveno-bijele u vodstvo. No, prednost je trajala nepune dvije minute, prije nego što je Erik Grendel poravnao na 1:1.



To je bio rezultat na poluvremenu, ali i na kraju utakmice, tako da gosti sigurno mogu biti zadovolji prije revanša.



Dobar rezultat ostvarili su i fudbaleri Ajaxa, iako su imali dva gola prednosti. Huntelaar i Tadić su donijeli dva gola prednosti u prvom dijelu, a onda su Mehdi Cancela i Renaud Emond poravnali do kraja susreta.







(SCsport)