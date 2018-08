Brazilski nogometaš Douglas Costa prenio je prve utiske iz trening kampa Juventusa kojem se nedavno pridružio zvanično najbolji nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo, a Brazilac je rekao da je bivšeg igrača Real Madrida nemoguće pratiti na treningu.

Foto: 24sata.info

Costa i Ronaldo su odnedavno saigrači u Juventusu i to nakon što je Portugalac za preko 100 miliona eura došao iz Real Madrida.



Costa je očito impresioniran njegovom voljom i željom da što više trenira, pa je brzo priznao da ga je ustvari nemoguće pratiti.



"Nemoguće je pratiti Cristiana Ronalda na treningu. Kada smo stigli, on je već trenirao, a kada smo otišli, on je još uvijek trenirao. Nikada to nisam vidio", rekao je Costa.



Ronaldo će debi za Juventus upisati 18. augusta kada Stara dama gostuje kod Chieva.





(24sata.info)