Fudbaleri Zrinjskog saznali su potencijalnog rivala u play offu Evropske lige na žrijebu koji je danas održan u Nyonu.

Foto: 24sata.info

Ukoliko Mostarci eliminišu bugarski Ludogorets njihov naredni rival bio bi bolji iz duela Torpedo Kutaisi (GEO) v Kukësi (ALB), a Mostarci bi prvu utakmicu igrali kao gosti. Zrinjskom bi se tako ukazala realna i historijska šansa da se domogne grupne faze ovoga takmičenja.



Podsjetimo, potencijalni rivali bh. prvaka bili su:



Cork City (IRL) v Rosenborg (NOR)

Spartaks Jūrmala (LVA) v Sūduva (LTU)

The New Saints (WAL) v Midtjylland (DEN)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)

Torpedo Kutaisi (GEO) v Kukësi (ALB)



Utakmice play-offa igraju se 23. i 30. avgusta.





(SCsport)