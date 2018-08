Nakon što smo podigli trofej rekao sam svojim saradnicima da bih više volio da smo sinoć izgubili, ali da u nedjelju uzmemo bod u utakmici prvog kola Super lige sa Besiktasom, istakao je u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) Safet Sušić, trener Akhisarspora, koji je juče, savladavši slavni Galatasaray, osvojio Super kup Turske.

Foto: AA

Poslije produžetaka na ”Torku Areni” u Konyi bilo je 1:1. Sušićev tim pobijedio je boljim izvođenjem jedanaesteraca – 5:4.



”Super je što smo pobijedili, ali Super kup je utakmica za prestiž, malo više od prijateljskog susreta. Puno važnije mi je da u nedjelju pokušamo osvojiti bod na gostovanju kod Besiktasa u prvom kolu Super lige. U svakom slučaju, osvajanje Super kupa veliki je uspjeh kluba iz relativno malog grada za turske prilike i sretni smo zbog trijumfa”, rekao je Sušić, koji je tako osvojio drugi trofej u trenerskoj karijeri, nakon što je sa Al-Hilalom 2001. godine bio pobjednik Kupa kupova Azije.



Evropa liga veliki izazov



Akhisarspor, aktuelni osvajač i Kupa Turske u predstojećoj sezoni igrat će na tri fronta, Super ligi i Kupu Turske, te UEFA-inoj Evropa ligi.



”Sezona će biti iscrpna. U Super ligi Turske prva četiri mjesta, vjerovtano, ove sezone 'rezervisana' su za četiri ekipe iz Istabula - Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce i Basaksehir. Ne vjerujem ni da ih Trabzon može ugroziti”, kazao je Sušić, dodavši:



”Naš cilj je da odigramo korektno i da se na koncu plasiramo u sredinu tabele, odnosno da se niti u jednom trenutku ne borimo se za opstanak, kao što je slučaj bio prošle godine. U Kupu Turske ćemo nastojati ići što dalje, a u UEFA-inoj Evropa ligi bit će veliko zadovoljstvo igrati. Sve je moguće. Treba sačekati žrijeb u Monaku 31. avgusta, no sigurno je da ćemo u grupi dobiti barem jednog evropskog velikana. UEFA-ina Evropa liga je veliki izazov za nas”.



Ne bih Sarajevu prisjedao na muku



Na pitanje, što je realno za očekivati od njegove ekipe, odnosno sa kakvim igračima raspolaže u timu, Sušić je odgovorio:



”Imamo solidnu ekipu, kako sam i rekao u Turskoj za sredinu tabele. Nemam zvučnih imena, jer za njihov angažman trebaju ogromni novci, a naš klub ih nema”, naglasio je Sušić, koji kaže i da je VAR tehnologija pravedno rješenje za fudbal, iako možda nekada oduzima malo vremena i prekida tempo igre:



”Bolje je da se greška ispravi, nego da eventualno neko bude oštećen”.



Sušić je najuspješniji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sa nacionalnim timom svoje zemlje jedini je izborio plasman na veliko takmičenje, Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Zvanično je proglašen i za najboljeg fudbalera BiH u prošlom vijeku, te je nekadašnju igračku zvijezdu Sarajeva itekako zabolio debakl ”voljenog kluba” od Atalante, rezultatom 0:8, u drugom kolu kvalifikacija Evropa lige prošlog četvrtka.



”Gledao sam utakmicu i baš mi je teško pao poraz Sarajeva. Ne bih htio na muku da im prisjedam... Reći ću, veliko iznenađenje bio je i remi u Italiji - 2:2, ali i ovaj poraz od 0:8. Da izgubiš 0:2, 1:3 ne bi ti niko ništa rekao, ali ovako, neshvatljivo, neprihvatljivo. Nakon prvih četiri, pet minuta utakmice na Koševu vidio se loš znak. Međutim, da će se desiti da Italijani daju osam komada ni u najcrnjem scenariju nije se moglo predvidjeti. I to je fudbal. Vrijeme se ne može vratiti. Izvući određene pouke i nikada više ne dozvoliti da se Sarajevo nađe u sličnoj situaciji na terenu, ma protiv koga igralo Italijana, Engleza, Nijemaca, Španaca, Francuza...”, pričao je Sušić.



Otkrio je i šta mu je jedna od želja.



”Život ide dalje. Nadam se da će u narednom periodu navijači Sarajeva imati razloga za slavlje u Premijer ligi BiH i Kupu BiH, a u godinama pred nama i na međunarodnoj sceni. Za bh. fudbal bila bi velika stvar da nekada imamo predstavnika barem u Evropa ligi. Nadam se da će to neki od naših klubova u što skorijem roku i ostvariti”, poručio je Sušić, uz napomenu da čvrsto vjeruje da će reprezentacija BiH biti učesnik Evropskog prvenstva 2020. godine.



Hrvati nisu bili korektni



Ističe da nije iznenađen uspjehom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.



”Hrvatska ima odličnu generaciju igrača i nije iznenađenje što su bili drugi na Mundijalu. Zasluženo su igrali finale, ali su u izjavama bili nekorektni poslije meča. Ni jedna reprezentacija nema igrača kao što je Kylian Mbappe Francuskoj. Francuska ima najbolji skup igrača i nije slučajno postala svjetski prvak, iako su prvu fazu takmičenja u Rusiji odigrali ispod mogućnosti. Shodno tome, gledajući finale u kojem su nadigrali Hrvatsku čudile su me izjave poraženih. Govorili su da su Francuzi nezasluženo pobijedili, odnosno da su iz sudije i VAR tehnologija oštetili. Trebali su biti dostojanstveni i u porazu. Da Mario Mandžukić nije dao onako smiješan gol, možda bi bilo 5:1 ili 6:1 za Francusku, ne 4:2. Dakle, istina je jedna. Francuskoj niko ne može osporiti osvajanje trofeja namijenjenog najboljem na planeti”, rekao je za AA Sušić.





(AA)