Nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, i dalje je zanimljiv medijima.

Zdravko Mamić

Nakon što su bez većih problema prošli izraelski Hapoel, nogometaši Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka snage će odmjeriti s Astanom. Modri su tu favorit i očekuje se prolaz, a nakon toga ponovno će biti nositelj i u borbi za Ligu prvaka moguć je dvoboj protiv Crvene zvezde. Naravno, pod uvjetom da i ona prođe Spartak iz Trnave.



O tom eventualnom susretu govorio je Zdravko Mamić.



“Nikako ne bih volio da Dinamo izvuče Zvezdu, i to iz nogometnih razloga”, rekao je Mamić za Informer.



“Podatak da Zvezda ove sezone još nije primila gol puno govori o tome kako se radi. Teško mi je procijeniti tko bi prošao dalje u tom eventualnom susretu. Naravno da bih navijao za Dinamo, ali to bi bile jako teške utakmice. Zvezda je već sad iskusna pa su na njezinoj strani uigranost i kvaliteta. S druge strane, Dinamo ima mladu momčad. Nisam siguran bi li pobijedila mladost ili iskustvo. Zbog toga želim nekog drugog protivnika i vjerujem da će Zvezda ove godine igrati Ligu prvaka”, sipao je komplimente Mamić.



Osvrnuo se i na treće pretkolo.



“Važno je istaknuti da želim i Dinamu i Zvezdi da prođu ove prepreke jer bi im već to jamčilo nastup u grupnoj fazi Evropske lige, a onda to donosi jake utakmice i novac. Od srca i jednima i drugima želim prolaz dalje, a vjerujem da Zvezdi to neće biti teško jer je svakako favorit”.





