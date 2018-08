Hrvatski kapetan Luka Modrić ne želi napustiti europskog prvaka Real Madrid i otići u milanski Inter, rekao je u petak dužnosnik Real Madrida za Hinu.

Luka Modrić / 24sata.info

"Ne postoji slučaj Modrić. Niti on želi otići, niti Real Madrid želi da ode. To je jedna medijska glupost. Još jedna u nizu", rekao je dužnosnik zamolivši da ostane neimenovan.



Talijanske novine Corriere dello Sport objavile su u srijedu kako je Modrićeva supruga Vanja ponudila Interu 32-godišnjeg veznog igrača te da su crno-plavi iskazali interes. Iste novine su navele kako se Modrićevi zastupnici Vlado Lemić i Predrag Mijatović nalaze u Milanu.



Novine AS, sa sjedištem u Madridu, smatraju da Lemić puštanjem vijesti o navodnom interesu Intera pokušava pritisnuti upravu Real Madrida da Modriću poveća plaću. Modrić je došao u Madrid u ljeto 2012. godine a 2016. godine je potpisao ugovor s Realom do ljeta 2020. godine. Radijska postaja Cadena SER napominje pak da se Real Madridu ne sviđa navodni manevar zastupnika.



Dužnosnik, pak, nije htio odgovoriti nalazi li se iza medijskih objava Modrićev zastupnik. Priča o navodnom interesu Intera objavljena je dva tjedna nakon što je hrvatski kapetan proglašen najboljim nogometašem Svjetskog prvenstva u Rusiji. Prije Mundiala je s Real Madridom treći put zaredom osvojio Ligu prvaka, a izabran je i u najbolju momčad tog natjecanja za prošlu sezonu.



Glasnogovornik Intera Robert Faulkner nije odgovorio na upit o navodnom interesu momčadi koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu u talijanskom prvenstvu i tako izborila nastup u Ligi prvaka.



Modrić je krajem svibnja rekao da ne želi otići nigdje iz Real Madrida, da u kraljevskom klubu želi ostati što duže i umiroviti se ondje. Klupski predsjednik Florentino Perez rekao je u četvrtak španjolskim medijima u Miamiju, gdje se pripremala momčad, da Modrić može otići jedino ako netko uplati odštetu od 750 milijuna eura.



Luka Modrić se u ponedjeljak vraća s godišnjeg odmora u Madrid, baš kao i njegov reprezentativni suigrač Mateo Kovačić te francuski reprezentativac Raphaele Varane. Njih su trojica dobila dodatni odmor zbog igranja u finalu Svjetskog prvenstva i propustili su američki dio priprema.



Modrić je za Real Madrid odigrao 257 utakmica upisavši 40 asistencija te zabivši 13 golova.



Novine AS navode kako se Real Madrid načelno ne protivi financijskom poboljšanju aktualnog ugovora Luke Modrića. Bude li mu na kraju doista povećana plaća, kapetan hrvatske reprezentacije mogao bi se naći u rangu Realova kapetana Sergija Ramosa, a ispod Garetha Balea, koji je trenutno najplaćeniji igrač europskog prvaka.



(FENA)