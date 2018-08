Doskorašnji fudbaler Željezničara, Goran Zakarić, zvanično je postao novi igrač beogradskog Partizana.

Foto: 24sata.info

Zakarić će nositi dres sa brojem 77, a sa crno-bijelima je potpisao ugovor na tri godine.



Goran je prije Željezničara nastupao za Široki Brijeg, Zrinjski, Slaven Belupo i Dinamo… Inače, prema natpisima srbijanskih medija, željezničaru će za Zakarića pripasti 150.000 eura.



“Danas je turbulentan dan. Sad je najbitnije da predstavim našeg novog igrača Gorana. Raduje me što smo istrajali u namjeri da ga dovedemo. Uz dosta muke smo uspjeli da ubijedimo kolege iz Željezničara da ga puste, a on je bio spreman i da žrtvuje šest mjeseci karijere da bi zaigrao za Partizan”, rekao je sportski direktor Partizana Ivica Iliev.



Reprezentativac Bosne i Hercegovine otkrio je da je po svaku cijenu želio da obuče crno-bijeli dres.



“Imao sam težak period ovih mjesec dana. Sretan sam što sam došao ovdje. Čim sam dobio informaciju da me Partizan želi rekao sam da hoću u Partizan. Ostale ponude sam stavljao sa strane. Znamo da je Partizan veliki klub, da imaju najbolje navijače… Jedva čekam da se priključim treninzima…Jedva čekam novi početak sa Partizanom, daću svoj maksimum i nadam se da ću pomoći i sebi i klubu”, rekao je Zakarić.







