Mladen Krstajić ostaje selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Mladen Krstajić / 24sata.info

To saznaju "Novosti", a kako beogradski list piše, neće biti promjena na kormilu selekcije koja je Mundijal u Rusiji završila u grupnoj fazi i na kraju zauzela ukupno 23. mjesto, ali će zato biti jedno novo i veoma poznato ime u stručnom štabu "orlova".



Naime, prvi savjetnik Mladena Krstajića postaće Milorad Kosanović (67), koji će biti praktično desna ruka mladog selektora Krstajića.



Čelnici Fudbalskog saveza Srbije žele na ovaj način da ojačaju stručni štab selekcije koju uskoro čeka novo iskušenje u Ligi nacija, koja će se prvo po grupama igrati od 6. septembra do 20. novembra, a Srbija se nalazi u Ligi C sa selekcijama Crne Gore, Rumunije i Litvanije.



Zanimljivo je da će Milorad Kosanović praktično raditi dva posla, jer će osim novog zaduženja na mestu Krstajićevog savjetnika ostati prvi trener Superligaša Napretka iz Kruševca.





(24sata.info)