Novi šef stručnog štaba Slobode, Zlatan Nalić, održao je prve treninge s igračima kako bi ih vidio na djelu.

Foto: FENA

Očekivanja da će već na prvom treningu sve okrenuti „naglavačke“, nisu se obistinila. Ali, nešto od „evropskog štiha“ unio je u rad.



- Moj trening bez lopte traje nula minuta. Tako će biti ubuduće. No, nema smisla sada pred važni duel sa Sarajevom počinjati nešto novo. Bilo bi sjajno ako bismo osvojili tri boda, jer bi kasnije sve mogli raditi mirnije. To bi unijelo dodatnu energiju u ekipu. Ali, znam da će to biti težak zadatak – izjavio je Nalić u razgovoru za Fenu.



Mišljenja je da je ekipa dosta pozitivno djelovala na treninzima.



- Primijetio sam da su veoma motivirani za igru. Svi igrači su na raspolaganju, osim Terzića koji je povrijeđen. Očekujem ga na večerašnjem treningu, ali će raditi po tzv. rehabilitacionom programu. Teško da će moći igrati u nedjelju – nagovijestio je novi trener „crveno-crnih“.



Dobra je vijest da bi mogao nastupiti stoper Aleksandar Ignjatović, koji bi u kombinaciji s Nikolom Vasiljevićem bio „zračna prevaga“ u duelima s napadačima Sarajeva.



Sportski direktor Denis Karić kaže da je sva „papirologija“ okončana i da danas očekuju „zeleno svjetlo“ za novi debi Ignjatovića u dresu Slobode.



Iako je bilo govora da će Naliću asistirati svi treneri koje je zatekao u ekipi, među njima neće biti Milenka Bošnjakovića, koji je Feni još jučer potvrdio da ne želi biti pomoćnik.



- Dobio sam informaciju da će svi kadrovi biti na raspolaganju za rad u stručnom štabu. Međutim, Bošnjaković je izjavio da nije spreman za ovu saradnju. Žao mi je zbog toga, jer sam došao da ujedinim, a ne da rastjerujem ljude. Zamolio sam ga da prespava i onda donese odluku. Moja vrata su otvorena i za njega i za sve druge. Bujrum, ko god želi da radi u interesu Slobode – zaključio je Nalić.



Utakmica Sloboda – Sarajevo igra se u nedjelju od 19 sati.



(FENA)