Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko i zvanično je novi fudbaler Intera, potvrdio je ovaj slavni milanski klub.

Foto: Twitter

Već ranije je Atletico Madrid potvrdio prodaju reprezentativca Hrvatske u Inter, a to je večeras postalo i službeno nakon što je potpisao ugovor sa Italijanima.



Vrsaljko je u Madridu proveo dvije godine, a ugovor mu je trajao do 2022. godine. Ipak, Inter je izdvojio nešto manje od sedam miliona eura za jednogodišnju posudbu, plus 18 miliona za otkup ugovora nakon godine dana.



Hrvatski reprezentativac ima iskustvo igranja u Italiji, pošto je igrao za Genou i Sassuolo. Prije toga bio je član zagrebačkog Dinama. Tako se Vrsaljko pridružio kolegama iz reprezentacije, Marcelu Brozoviću i Ivanu Perišiću.





(SCsport)