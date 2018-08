Mateo Kovačić, koji ovog ljeta želi da napusti Real Madrid, navodno je dobio transfer u Manchester United, prenosi Marca.

"Crveni đavoli" poslali su ponudu od 60 miliona eura za reprezentativca Hrvatske, međutim njegov odgovor bio je "ne".



Kovačić želi da igra mnogo više nego što je to bio slučaj u Madridu i zbog toga smatra da transfer na "Old Traford" ne bi bio dobar potez za njega.



Sa druge strane AS prenosi da Madriđani žele da smire situaciju i zadrže Kovačića, koji je u Real došao 2015. godine iz Intera.



Ranije u toku mjeseca mediji u Španiji su spekulisali da City želi Kovačića, ali ne žele da plate 80.000.000 koliko traži "Kraljevski klub".



Pored Kovačića, klub iz prijestonice Španije mogao bi da napusti i drugi hrvatski igrač, Luka Modrić.

