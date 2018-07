Fudbaleri zagrebačkog Dinama potvrdili su plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u revanš meču remizirali protiv izraelskog Hapoela Beer Sheve 2:2.

Foto: Agencije

Modri su u Zagrebu slavili sa 5:0, što je očigledno rezultiralo opuštenjem i vrlo slabom igrom u prvom poluvremenu. Hapoel je to znao kazniti pa je golom Ogua u 14. i autogolom Stojanovića u 34. minuti poveo sa 2:0 i za trenutak zabrinuo navijače zagrebačkog tima.



Ipak, Dinamo je ekspresno uspio da stigne do poravnanja u drugom poluvremenu. Prvo je Budimir u 49. minuti smanjio na 2:1, a pet minuta kasnije Modri su poravnali preko Izeta Hajrovića.



Zmaj je iskoristio jednu loptu koja se do njega odbila uz malo sreće i iz blizine je zatresao mrežu Izraelaca za 2:2. Do kraja nije bilo promjene i Dinamo je sa ukupnih 7:2 prošao dalje.



U sastavu hrvatskog prvaka Amer Gojak je odigrao cijeli meč, Izet Hajrović je na terenu bio do 82. minute, dok Armin Hodžić nije ulazio u igru.



Sheriff kojeg sa klupe predvodi nekadašnji trener Širokog Brijega Goran Sablić nije uspio da savlada na svom terenu makedonsku Shkendiju. Bilo je 0:0, pa su Makedonci nakon minimalne pobjede u prvom meču prošli dalje.



Mateo Sušić i Rifet Kafić su i u ovome meču bili u početnom sastavu moldavskog prvaka.





(SCsport)