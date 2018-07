Željezničar će sutra u drugom kolu BHT Premijer lige odmjeriti snage sa zeničkim Čelikom, a tim povodom obratili se se šef struke Plavih, Slobodan Krčmarević, te prvotimac Antonio Pavić.

Slobodan Krčmarević / 24sata.info

“Očekivanja su kao i uvijek. Nama je svaka utakmica borba za tri boda. Znamo ciljeve svi mi koji radimo u ovom velikom klubu. Očekuje nas vrlo neugodno gostovanje na Bilinom Polju. Sigurno da ćemo rotirati jer imamo dosta istrošenih igrača u ovom momentu, to je grupa koja je iznijela veliki teret ovih utakmica u Evropi i u Gabeli. Imamo nešto i povrijeđenih igrača, neki novi će dobiti šansu. Ko god izađe u Željinom dresu zna kakvu obavezu ima, mora dati maksimum i da ostvarimo zacrtani cilj”, kazao je Krčmarević.



Standardni član prve postave Željezničara Antonio Pavić, kaže da fudbaleri imaju potrebu da se iskupe navijačima.



“Imali smo oporavak nakon utakmice i pokušat ćemo da se osvježimo što bolje za Čelik jer nam je to jako bitna utakmica da nastavimo pobjednički niz u prvenstvu. Imamo potrebu da se našim navijačima iskupimo za ovaj poraz protiv Apollona i za nas je sada utakmica protiv Čelika najvažnija kao i svaka iduća. Sa svojim igrama mogu reći da sam poprilično zadovoljan iako još to nije 100% mojih mogućnosti, ali iz utakmice u utakmicu dajem sve od sebe i pokušavavam da mi forma ide uzlaznom putanjom”, rekao je Pavić.



Utakmica se igra u nedjelju na Bilinom Polju od 20:30 sati uz prenos na Moja TV.



(SCsport)