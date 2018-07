Nogometaši Sarajeva u prvom susretu 2. pretkola Evropske lige sinoć su u Reggio Emiliji remizirali s ekipom Atalante 2:2.

Foto: FENA

Trener Husref Musemić je po slijetanju na Aerodrom Sarajevo izjavio da ovaj rezultat njegovom timu daje za pravo da se nada da može da prođe dalje, iako je Atalanta, po njegovim riječima, još uvijek favorit i kvalitetnija ekipa.



- Prvo poluvrijeme nismo toliko loše odigrali koliko smo naivno primili golove. U drugom poluvremenu bila je sasvim druga priča. Ne samo što smo postigli golove već smo igrali puno kvalitetnije. Igrači su dosta stvari ispoštovali koje smo dogovorili i dali sve od sebe. Bilo je i grešaka i dobrih poteza. Protiv ovakvih protivnika uvijek morate biti disciplinovani, jer takvi protvnici vas jako brzo kažnjavaju. Napravili smo jednu dobru uvertiru, imamo pravo da se nadamo. Vidjećemo koliko smo u ovom trenutku sposobni. U revanšu ćemo pokušati odigrati kvalitetno, na nivou, kao što je to bilo sinoć - kazao je Musemić.



On je dodao da bi želio da utakmicu s Atalantom trenutno stavi po strani i da se ekipa okrene susretu koji je očekuje u nedjelju protiv Mladosti.



- Izgubili smo prvu utakmcu protiv Radnika, namamo pravo na kiks. Utakmicu protiv Mladosti moramo da pobijedimo i da od ponedjeljka počinjemo da se pripremao za revanš s Atalantom - kazao je Musemić.



Kapiten ekipe Krste Velkoski rekao je da još prije utakmice izjavio da Sarajevo ima kvalitet i da u Italiju putuje da to pokaže.



- Ostvarili smo odličan rezultat, odgrali smo "strašnu" utakimicu bili ravnopravni s jednom ekipom iz Serije A. Možda smo na kraju mogli i da pobijedimo, ali zadovoljni smo ovim rezultatom. Očekujemo revanš pred prepunim Koševom i nadamo se još jednom kvalitenom izdanju i prilazu u treće pretkolo - kazao je Velkoski.



Nogometaši Sarajeva u 2. kolu Premijer lige u nedjelju na stadionu "Asim Ferhatović Hase" dočekuju ekipu Mladosti, dok se revanš susret protiv Atalante igra 2. augusta.





(FENA)