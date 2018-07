Pa šta ako je Atalanta 20 puta skuplja od Sarajeva. Pa šta ako taj tim redovno vikendima zadaje glavobolje Juventusu, Milanu, Napoliju… Večeras će stanovnike u Bergamu boliti glava, FK Sarajevo je uzrok te glavobolje. Igrači bordo klubu su u Reggio Emillio stigli hrabari i odlučni da pomrse račune favorizovanim Italijanima u 2. pretkolu Evropske lige. I uspjeli su. Odigrali su herojski 2:2, iako na to ništa nije ukazivalo. Imala je Atalanta prednost nakon prvog dijela od 2:0.

Foto: SCsport

Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo domaćinu. Već u 11. minuti semafor je pokazivao prednost domaćina od 1:0. Strijelac je bio Toloi. Nastavili su Italijani sa napadima, dok su se igrači Sarajeva orjentisali samo na odbranu. Papu Gomez pokazaoo je zašto ga u svojim redovima želi većina evropskih velikana, a Argentinac je dva puta propuštao izgledne šanse, jednom je gol Sarajeva spasio Mujakić, dok je drugi put Bojan Pavlović sjajno intervenisao. Sredinom prvog dijela probao je i De Roon, ali se rezultat nije mijenjao. A onda, igralo se sudijsko vrijeme prvog dijela. Sarajevo je imalo priliku preko Šišića, čiji udarac je izblokiran, a u narednom napadu stigla je kazna. Nakon jednog ubačaja sa desne strane, najviši u skoku bio je domaći stoper Mancini i udvostručio prednost.



U nastavku je Atalanta nastavila igrati svoju igru, činilo se da će do vrha napuniti gol Sarajeva. Ali, onda je uslijedilo čudesnih pet minuta bordo tima. Najprije ja Handžić smanjio prednost u 67. minuti, a pet minut poslije Horde zla u delirij bacio je Aladin Šišić. Do kraja susreta Atalanta je pokušavala doći do vodstva, ali je rezultat ostao nepromjenjen – 2:2. Nema sumnje da u revanšu Atalantu očekuje puno Koševo i silno motivisano Sarajevo. Ko zna, nije baš Sarajevo bez šansi za prolazak u 3. pretkolo…





(SCsport)