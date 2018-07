U sklopu priprema kadetske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće kvalifikacije za EP 2019. u grupi 2, koje se igraju u BiH od 10. do 16. oktobra, selektor Sakib Malkočević pozvao je 28 igrača na četverodnevni kamp u Zenici, od nedjelje do četvrtka.

Malkočević u razgovoru za Fenu kaže da će rad u kampu biti prilika da se provjere neki novi kandidati koji bi eventualno pojačali U-17 reprezentaciju uoči susreta kvalifikacija, s reprezentacijama Ukrajine, Islanda i Gibraltara.



"Kvalifikacije su već za tri mjeseca, što znači da je posla puno, a vremena malo. Nedavno smo igrali dvije utakmice u Albaniji, a iako smo obje dobili s 1:0, nije sve izgledalo kako sam se nadao. Zato očekujem da na ovom kampu dobijem bar 3-4 nova igrača spremna da odmah igraju. Iako smo do sada odigrali pet pripremnih utakmica, od kojih smo tri dobili, a dvije remizirali, nisam potpuno zadovoljan", naglašava Malkočević.



Kaže da na svim pozicijama u reprezentaciji ima problema, te da su igrači 2002. godišta veoma osjetljivi.



"U saradnji sa Zvjezdanom Misimovićem, koji je skaut za zapadnu Evropu, ne samo A reprezentacije nego i mlađih selekcija, dobili smo nekoliko kandidata i očekujem da će to biti pun pogodak. Ako ništa drugo, do početka kvalifikacija bit ćemo kvalitetniji i spremniji za prolazak u elitni krug", nada se selektor kadeta.



Iskustvo pokazuje da je prvo kolo u kvalifikacijama uvijek najteže, jer se ekipa tek formira, a nije bilo dovoljno kontrolnih utakmica za „uvezivanje“ svih linija.



"Prođemo li u elitni krug, a tome se nadamo, imat ćemo šest mjeseci vremena za dodatno uigravanje. Izgledat ćemo puno bolje. Imat ćemo i zimski kamp, uvijek se tu pojavi neki novi igrač. Očekujem da u Zenicu dođe i dobar stoper, Bećir Omeragić iz Ciriha, koji je nastupao za mlađe kadete Švicarske na prošlom EP-u, a sada je izrazio želju da igra za BiH. Itekako bi nam dobro došao. U kampu će biti uglavnom 'stranci', a među njima 5-6 igrača koji nastupaju u kadetskim selekcijama ozbiljnih evropskih klubova. Očekujem da okupljanje u Zenici bude pun pogodak", smatra Malkočević.



Domaće igrače, koji su već "notirani" za U-17 reprezentaciju, nije pozvao, jer su odigrali prethodnih pet kontrolnih utakmica. Oni su, na neki način, standardni u kadetskoj vrsti, a ovoga puta akcenat je na provjeri igrača koji nastupaju u inostranim klubovima.



Što se kvalifikacija tiče, selektor je optimist, jer je bh. selekcija već do sada tri puta zaredom izborila nastup na završnicu evropskih prvenstava.



Favoriti za prolaz dalje su Ukrajina i bh. reprezentacija, kaže selektor.



"Ukrajina je uvijek dobra ekipa, posljednjih godina puno bolja od Rusije. S njima smo se sastajali dva puta, imamo jednu pobjedu i poraz. Međutim, ne smije niko potcijeniti Island, čiji seniori nastupaju na evropskim i svjetskim prvenstvima, a i mlađe selekcije su im sve češće u završnici. Moramo biti jako oprezni, pa čak i protiv Gibraltara. Potcjenjivanje bilo koga nikada ne vodi dobru", zaključio je Malkočević u razgovoru za Fenu.



