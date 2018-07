Bosanskohecegovački nogometni klubovi Željezničar, Zrinjski i Sarajevo danas igraju prve susrete 2. pretkola Evropske lige.

Željezničar na Grbavici dočekuje kiparski Apollon, Sarajevo gostuje u italijanskom Bergamu protiv Atalante, dok će akutalni bh. prvak Zrinjski u Mostaru biti domaćin matleškoj Valetti.



Najteži zadatak očekuje ekipu Sarajeva. Trener "bordo" tima Husref Musemić uoči odlaska svog tima u Italiju rekao je da je Atalanta kvalitetan protivnik, koji će vjerovatno igrati visoki presing, ali da Sarajevo može nešto uraditi ako ekipa pruži svoj maksimum.



- Pokušali smo se upoznati s ekipom Atalante gledajući utakmicu protiv Herte i mislim da ako budemo maksimalno disciplinovani i ne ostavimo im puno prostora, možemo nešto uraditi. Oni igraju visoki presing i ne dozvoljavaju protivniku da se razigra, imaju tri igrača u napadu, a koriste dosta i bokove. Jesu kvalitetniji ali mi moramo dati sve od sebe. U svakom slučaju nas očekuje težak posao - kazao je Musemić.



Ekipu Željezničara također očekuje težak meč s Kipranima. Trener "plavih" Slobodan Krčmarević dobro poznaje protivničku ekipu za koju je igrao tokom karijere, te proveo i dvije godine u svojstvu šefa stručnog štaba.



- Apollon je veliki klub s bogatim vlasnikom, redovno učestvuju u grupnoj fazi Evropske lige, a imaju fantastične navijače. Kod mene, ipak, emocija nema, vjerujem u svoje igrače i podršku navijača, a mislim da su oni blagi favorit - kazao je Krčmarević.



Aktualnog prvaka Zrinjskog, nakon eliminacije na startu kvalifikacije u Ligi prvaka, očekuje nešto lakši zadatak protiv malteškog prdstavnika, ali trener "Plemića" Ante Miše ističe da se Valletta ni u kojem slučaju ne smije potcijeniti.



- Radi se o ekipi koja je na okupu već duže vrijeme. To je homogena momčad koja je u zadnjih osam godina bila pet puta prvak Malte. Nisu to više ribari, činovnici, bankari, već igrači koji se bave profesionalnim nogometom kao i mi. Ekipa je to koja zaslužuje respekt i ako ćemo govoriti o postocima, blagu bih prednost dao nama: 55-45 posto - poručio je Miše.



Utakmica Zrinjski – Valletta igra se večeras od 19 sati, dok su susreti Željezničar - Apollon i Atalanta - Sarajevo na programu od 20.30 sati.

