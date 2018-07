Nakon što su proteklog tjedna ispali u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nogometaši Zrinjskog imaju "europski popravni" već u četvrtak, 26. srpnja, kada u Mostar dolazi malteški prvak Valletta.

Od bh. prvaka u pretkolu Lige prvaka u dvomeču je bio bolji slovački prvak Spartak (0:1, 1:1), ali zahvaljujući promjeni sustava kvalifikacija Uefinih natjecanja Zrinjski će u Europi odigrati barem još dvije utakmice, i to u kvalifikacijama za Europsku ligu.



Trener "Plemića" Ante Miše na konferenciji za novinare uoči sutrašnje utakmice izjavio je kako se momčad Valletta ni u kojem slučaju ne smije podcijeniti.



- Radi se o ekipi koja je na okupu već duže vrijeme. To je homogena momčad koja je u zadnjih osam godina bila pet puta prvak Malte. Nisu to više ribari, činovnici, bankari, već igrači koji se bave profesionalnim nogometom kao i mi. Ekipa je to koja zaslužuje respekt i ako ćemo govoriti o postocima, blagu bih prednost dao nama: 55-45 posto - poručio je Miše.



Dodao je kako je njegova momčad u dva susreta protiv Spartak bila "suzdržana" te da očekuje puno bolje izdanje protiv Valletta.



- Želim ovoga puta skinuti bilo kakav pritisak s igrača. Želim da dođu i igraju nogomet s osmjehom na licu, da uživaju u svakom trenutku utakmice. Nikakav pritisak ne stavljam pred njih - kazao je strateg Zrinjskog.



Miše je kazao kako je momčad Vallette dosta slična Spartaku, iako nešto manje kvalitetna.



- Defanzivno su jako dobri. Primaju 0,5 golova po utakmici. U zadnjih 16 utakmica imaju 12 pobjeda i 4 neodlučena rezultata. Malo daju, ali i malo primaju. Brane se sa svih jedanaest igrača, eventualno s deset, gdje im ostaje talijanski centarfor Mario Fontanella. To je igrač koji zaslužuje pozornost. U zadnjih 80-ak utakmica zabio je 51 gol u dresu druge malteške momčadi Floriane - upozorio je Miše.



Što se tiče momčadi Zrinjskog, Miše na raspolaganju ima sve igrače, a o početnom sastavu, kako je kazao, odlučit će pred samu utakmicu.



- Ako mi budemo pravi, ako budemo igrali kako znamo, ne trebamo se bojati za rezultat - poručio je.



Utakmica Zrinjski – Valletta igra se u četvrtak od 19 sati, uz izravan prijenos na programu Arenasport 1 BiH.





