Bh. golman Asmir Begović vjeruje da je menadžer Bournemoutha Eddie Howe sa pristupom u kojom od igrača uvijek traži savršenstvo, mnogo zaslužan za posljednje uspjehe ovog kluba.

Asmir Begović / 24sata.info

“On je neumoran, posebno kad zahtijeva da težimo savršenstvu. Uvijek teži uspjehu, a s takvim pristupom on je inspiracija i igračima da to svakog puta čine. Mi se trudimo biti tu za njega, a klub na taj način raste. Ovdje zaista svako nastoji biti bolji”. izjavio je Begović za Dayli Star.



Bh. reprezentativac istakao je da je zadovoljan u sadađšnjem klubu i da nema namjeru da mijenja sredinu, a to potvrdio odbijajući Fenerbahce i Napoli tokom ljeta.





(SCsport)