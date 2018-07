Josep Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja, odbacio je medijske tvrdnje da je Miralem Pjanić naredno skupo pojačanje njegovog kluba. Španski trener je istakao da su u ovom trenutku dovoljno jaki, te da je Pjanić igrač Juventusa i da ih ne zanima.

Pep Guardiola / 24sata.info

Posljednjih dana i mediji u Italiji i na ostrvu povezivali su Pjanića s "građanima", koji su prema tim informacijama za bh. reprezentativca ponudili 100 miliona eura.



"Pjanić je igrač Juventusa. Nismo zainteresovani za njega. Istina on je vrhunski fudbaler, ali nas ne interesuje", jasno je poručio Guardiola u izjavi za britanske medije.



Iako je naglasio kako su, nakon dovođenja Riyada Mahreza za skoro 68 miliona eura iz Leicester Cityja, dovoljni jaki, Guardiola nije odbacio mogućnost da do kraja prelaznog roka engleski šampion dovede još jednog igrača.



"Ima još nekoliko sedmica do kraja prelaznog roka. Odlučićemo hoćemo li dovoditi nekoga, ali u ovom trenutku smo dovoljno jaki. Pokriveni smo na svakoj poziciji. U posljednjim danima ćemo vidjeti da li ćemo dovesti još jednog igrača ili sačekati. Naša skauting služba uvijek prati igrače na svim pozicijama. Nemamo nedostatak igrača u odbrambenom dijelu veznog reda, jer posjedujemo fudbalere koji mogu igrati na toj poziciji", zaključio je Guardiola.



Za Pjanića su osim Cityja, prema medijskim tvrdnjama, interes pokazali Barcelona i Chelsea. No, ni Juventus ne želi da se lako odrekne bh. veznjaka, pa pregovara s njim o produženju ugovora koji mu trenutno važi do juna 2021. godine.



Pjanić je karijeru počeo u Metzu, a potom je igrao za Olympique Lyon i Romu iz koje je 2016. godine prešao u Juventus. Za "staru damu" je odigrao 91 zvaničnu utakmicu i postigao 15 golova. U dresu reprezentacije BiH nastupio 79 puta uz 12 pogodaka.





(AA)