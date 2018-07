Fudbaleri Sarajeva otputovali su u italijansku Reggio Emiliju, gdje će u četvrtak, 26. jula igrati prvu utakmicu 2. pretkola Evropske lige protiv Atalante.

Husref Musemić / 24sata.info

Trener Sarajeva Husref Musemić rekao je uoči odlaska svog tima u Italiju da je Atalanta kvalitetan protivnik koji će vjerovatno igrati visoki presing, ali da Sarajevo može nešto uraditi ako ekipa pruži svoj maksimum.



- Pokušali smo se upoznati s ekipom Atalante gledajući utakmicu protiv Herte i mislim da ako budemo maksimalno disciplinovani i ne ostavimo im puno prostora, možemo nešto uraditi. Oni igraju visoki presing i ne dozvoljavaju protivniku da se razigra, imaju tri igrača u napada, a koriste dosta i bokove - rekao je Musemić.



Trener Sarajeva ističe da je svojim igračima rekao ono što je njemu davno kazala legenda Sarajeva Svetozar Vujović, a to je da "oni ne lete, i oni hodaju po zemlji".



- Jesu kvalitetniji ali mi moramo dati sve od sebe. Igraju s tri igrača u zadnjem redu, a nekada ostanu i dva, međutim jako se brzo vraćaju u odbranu i teško je to iskoristiti. U svakom slučaju nas očekuje težak posao - objašnjava Musemić.



Osvrnuo se i na poraz od Radnika u prvom kolu Premijer lige BiH, te rekao da ako treba tražiti krivca za poraz, onda je taj krivac on.



- Ako je neko kriv, onda sam to ja. Htio sam odmoriti neke igrače, ali smatram da nismo zaslužili poraz, barem u drugom poluvremenu. Prvo poluvrijeme trebamo što prije zaboraviti, ali ta je utakmica meni otvorila oči. Neki igrači jednostavno nisu u situaciji da traže minutažu - naglašava šef struke FK Sarajevo.



Dodaje da igrači Sarajeva trebaju znati da kada igraju za Sarajevo mogu dobiti šansu da se pokažu u velikim utakmicama, kao što je meč protiv Atalante, te se nada da će im to biti dodatni motiv da daju maksimum i na najbolji način prezentuju FK Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.



Utakmica između Atalante i Sarajeva će biti odigrana u četvrtak, 26. jula u 20.30 sati.





(FENA)