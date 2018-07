Selektor Hrvatske Zlatko Dalić još uvijek nije siguran da li će ostati na klupi Vatrenih. Dalić je nezadovoljan odnosom čelnika HNS-a, tvrdi da su pokušali da ga smijene i prije starta Mundijala u Rusiji.

Zlatko Dalić / 24sata.info

“Ne mogu da podnesem da ljudi koji su dva puta u životu šutnuli loptu odlučuju o mojoj sudbini. Ne zavisim od drugih i neopterećen sam, ali ne mogu da dopustim da se neko igra sa mnom i da me za dva mjeseca ponovo neko smjenjuje”, rekao je Dalić i nastavio:



“Zahvaljujem HNS-u na šansi koju sam dobio, ali rekao sam stvari koje mi smetaju. Hrvatski selektor mora da se štiti kao institucija, a ne kao Zlatko Dalić. To je tvoj selektor, štiti ga. Ako hoću da moj pomoćnik bude taj i taj, onda neka bude, a ne da moram za to da se borim mjesecima. Zbog Svjetskog prvenstva nisam sa tim stvarima htio da izlazim u javnost, jer sam znao da ćemo napraviti nešto veliko, u suprotnom ne bih prešao preko toga”, rekao je Dalić za Večernji list.



Dalić ima bogate ponude iz Azije. Međutim, naveo je da je pet miliona dolara iz Azije, koliko mu nude tamošnji klubovi, premalo za drugog trenera svijeta i da mu je cilj da ostane u Evropi.







(24sata.info)