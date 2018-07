Real Madrid, nakon odlaska Cristiana Ronalda u Juventus, dobio je novu zvijezdu svog tima - Luku Modrića.

Luka Modrić / 24sata.info

"Kraljevskom klubu" je Svjetsko prvenstvo došlo kao naručeno s obzirom na to da je najbolji igrač turnira njihova "desetka" - Modrić.



Prema pisanju medija, objavljeno je kako iz pouzdanih "Adidasovih" izvora saznaju da se Modrićevi dresovi prodaju najviše od svih igrača Reala nakon odlaska Ronalda.



Naravno, to ne treba biti nimalo čudno s obzirom na to da je Modrić zasjenio mnoge velike zvijezde na turniru u Rusiji i odveo reprezentaciju Hrvatske do drugog mjesta.





(24sata.info)