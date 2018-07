Jedno od najvećih razočaranja Svjetskog prvenstva svakako su bili Brazil i Neymar. Od napadača PSG-a očekivalo se da svoju reprezentaciju odvede barem do finala u Rusiji, ali se Titeova momčad oprostila već u četvrtfinalu poslije poraza od Belgije.

Svi su vidjeli Neymara kao vođu ekipe, koja živi od njegovih majstorija i golova. Ali, zauzvrat su dobili igrača koji je prema analizi stručnjaka čak 14 minuta ukupno proveo valjajući se po travi na SP-u. Jednostavno, njegove teatralne predstave poslije prekršaja postale su hit na internetu, gdje su ga navijači ismijali.



Nakon svega javio se i sam Brazilac te pokušao objasniti zašto to radi...



"Vidio sam šale po društvenim mrežama i, iskreno, smatram ih duhovitim. Čak sam i ja nekidan na Instagramu objavio jedan takav video s djecom koja se previjaju. Međutim, moj fudbal se uglavnom svodi na driblinge, na igru jedan na jedan sa suparnikom. Što bih ja trebao, pitati protivnika: O, oprosti, možeš li se pomaknuti da zabijem gol? Naravno da ne mogu to učiniti, moram ga predriblati želim li ga proći. Moram napraviti nešto, a uobičajen potez protivnika je da me faulira ako me ne može drugačije zaustaviti", započeo je Neymar, pa nastavio objašnjavati zašto toliko često i lako pada...



"Često sam brži od suparnika, oni me zaustavljaju prekršajem i zato je tu sudac da to sudi. Mislite li da ja želim da me svako malo fauliraju? Ne, to je bolno i neugodno. Poslije utakmice znam ostati i do četiri ili pet sati stavljajući led na noge. Komplicirano je ako to niste nikad doživjeli, nećete to nikad shvatiti", poručio je napadač.



Najskuplje plaćen igrač u historiji (222 miliona eura) želi osvojiti Zlatnu loptu i prekinuti dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Ali sve dok se više bude valjao po terenu nego driblinzima i golovima mučio rivale to će ostati samo san.







