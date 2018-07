Kompletna rekonstrukcija travnjaka na stadionu Bilino polje u Zenici, na kojem su 2012. godine radili posao na postavljanju travne mase i podloge, bio je početak rada zeničkog komunalnog preduzeća "Alba“ u sektor održavanja nogometnih terena.

- Nakon postavljanja travnjaka dobili smo i posao održavanja Bilinog polja, a nedugo zatim i terena u Trening centru N/FSBiH, na lokalitetu Kamberovića ravan u Zenici. Njega smo malo kasnije dobili, jer je N/FSBiH imao drugačiji pristup, ali kada su vidjeli da na taj način ne mogu održavati travnjak, pozvali su nas. S našim saradnicima iz preduzeća 'Gorazd Green Consulting' iz Slovenije, koje ima iskustva u postavljanju terena za golf te iskustvo sa postavljanjem travnih masa na nogometnim terenima u Sloveniji i Hrvatskoj, uspjeli smo prevazići poteškoće koje smo zatekli te smo doveli u potrebno stanje i teren N/FSBiH - ističe u razgovoru za Fenu menadžer za kvalitet u preduzeću "Alba" Džafer Dautbegović.



Poslovi koje su obavljali na nogometnim terenima u Zenici preporučili su ih i za održavanje terena u drugim bh. gradovima.



- Prepoznati smo od sportske javnosti i klubova iz okruženja. Tako smo, nakon velikih poplava 2014. godine, doveli u red i teren stadiona u Maglaju. Sada, nakon zamjene travnate mase na stadionu Grbavica, na dobrom smo putu da dobijemo i posao održavanja tog terena, za koji smo se bili prijavili i za zamjenu trave. Međutim, naša je ponuda bila nešto viša, jer smo imali tehnologiju i pristup koji nisu mogli platiti pa su za postavljanje travnjaka izabrali partnera iz Grčke. Ali, mi smo nastupom ostavili dobar dojam i zainteresirali ih, a i mi smo zainteresirani da održavamo teren. U tom smo smislu i nastavili razgovare pa ćemo se, vjerovatno, i dogovoriti da održavamo Grbavicu - uvjeren je Dautbegović, navodeći kako su već imali intervenciju na novom travnjaku Željezničara.



Tom su prilikom dodatno zadobili povjerenje ovog partnera. Radili su sanacione postupke i na terenu novog premijerligaša, Tuzle City iz Siminog Hana. Dautbegović najavljuje kako će se takmičiti i za najavljenu rekonstrukciju ovog tuzlanskog stadiona, ako do nje dođe.



Takmičit će, kaže Dautbegović, za postavljanje travnatog tepiha i održavanje sarajevskog Stadiona "Asim Ferhatović Hase“ na Koševu, kada počne njegova obnova, koja je također izvjesna. Sarajevu su održavali travnjak u kampu na Butmiru, a dvije su godine održavali i teren Slavije u Istočnom Sarajevu.



- Imali smo i sanaciju na stadionu Rudara u Prijedoru, a pregovarali smo i da održavamo stadion Rudara u Kaknju. Imamo dovoljno iskustva i adekvatnu opremu, a jako je bitno u postupku održavanju nogometnih terena samo košenje trave. U stanju smo da sa milimetarskom tačnošću pokosimo travu na zadatu visinu, koja odgovara uvjetima modernog nogometa. Stadion Bilino polje zadovoljava uvjete UEFA-e i FIFA-e, a na ovom smo stadionu za podlogu izabrali kvarcni pijesak te travnu masu iz Austrije, koja se pokazala izvanrednom. Teren Bilinog polja godišnje se koristi preko 150 puta, a uobičajeno je samo 50-ak, što znači da se koristi i tri puta više nego je optimalno na evropskim terenima - naglašava Dautbegović.



Tolika eksploatacija travnjaka, ističe, dovodi do velikog opterećenja i istrošenosti, ali za sada trava na zeničkom stadionu podnosi sve napore.



- Pokazalo se da ova travna smjesa, koju smo nabavili, sve to izdržava. Za njeno održavanje koristimo preparate koji su ekološki prihvatljivi i koji njeguju vlat trave, a pravovremenim đubrenjem i prihranom te tretmanom adekvatnim preparatima, ovisno o godišnjem dobu, nastojimo da spriječimo očekivane probleme. Neki su preparati koje koristimo i na bazi morskih algi. Često je kod nogometnih travnjaka problem što se miješaju sjemena raznih trava pa se dobije raznorodna travnata površina. Uvijek je bolje kada je jedna biljka, jer imamo i slučaj da nam vjetar nanese sjemena nekih drugih trava pa nam napravi problem - objašnjava Dautbegović.





