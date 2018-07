Zlatko Dalić u razgovoru s novinarima u Varaždinu ponovio je kako su igrači htjeli Thompsona.

"Igrači su rekli da žele Thompsona i “Lijepa li si”, i to pjeva 95 posto ljudi, a sad bi nam pet posto njih reklo da to ne može. Njih pet posto želi sve nas preobratiti, neka pati koga smeta", rekao je Dalić, prenose Sportske novosti u današnjem izdanju.



Thompson koji je zabranjen u pola Evrope zbog veličanja neonacizma i ustaštva pretvorio se u ključnog aktera dočeka fudbalske reprezentacije Hrvatske u Zagrebu.



Na inzistiranje fudbalskih reprezentativaca došao je na aerodrom i ušao u počasni bus te s fudbalerima došao do trga gdje je i zapjevao. Dan kasnije pjevao je u Varaždinu na dočeku Zlatka Dalića, a pjevat će i na dočeku Dalića u njegovom rodnom Livnu.



Upravo je Thompson i jedini negativan detalj na dočeku koji su zabilježili strani mediji.



Na pitanje novinara, jučer u Varaždinu, Zlatko Dalić je opet govorio o njemu.



