Fudbaleri Sarajeva zabilježili su rutinsku pobjedu protiv Banantsa rezultatom 2:0 čime su izabranici Husrefa Musemića prošli u drugo pretkolo Evropa lige.

Foto: 24sata.info

Nakon pobjede u prvom duelu odigranom u Armeniji rezultatom 2:1, fudbaleri Sarajeva su i danas pokazali da su znatno kvalitetniji tim od svog rivala i ostvarili su novu pobjedu.



U uvodnim minutama nije bilo prilika, ali se igralo na takav način da je bilo jasno da ćemo vidjeti pogotke. Gosti nisu došli da se brane, pokušali su sa nekoliko dugih lopti na Peltiera, ali to se završavalo mahom intervencijama domaćih stopera i defanzivaca.



U 25. minuti bilježimo prvu veću priliku za Sarajevo. Odličan dupli pas odigrali su Rahmanović i Halilović, ali je šut izblokiran. Nakon dvije minute vidjeli smo i fantastičnu priliku za Sarajevo kada je niskim udarcem stativu pogodio Halilović.



To je bio uvod u prvi pogodak Sarajeva. Igrao se 31. minut kada je nakon kornera prvijenac u bordo dresu postigao mladi Nihad Mujakić koji je odigrao sjajnu utakmicu, sa dosta samopouzdanja.



Nastavilo je Sarajevo sa napadima koji su bili sve opasniji. Tako smo u 38. minuti vidjeli i drugi gol. Hebibović je gurnuo loptu na stranu za Ahmetovića, a napadač Sarajeva divno pogađa iz vrlo teške situacije.



Do kraja bilježimo i jednu veliku priliku na drugoj strani, ali Peltier je iz izgledne pozicije šutirao pokraj gola. Rezultatom 2:0 otišlo se na odmor.



U drugom dijelu izabranici Husrefa Musemića su ‘stali na loptu’, ali su i dominirali na terenu te loptu većinom imali u svom posjedu.



Gosti su se sredinom drugog dijela oslobodili pritiska, a to je ostavilo Sarajevu prostora za kontre. Nešto kasnije Bordo igrači su to i iskoristili. Značajan detalj desio se u 68. minuti kada je debi u dresu Sarajeva upisao talentovani Ševkija Resić.



Mladi ofanzivac Sarajeva je upriličio najbolji mogući debi jer je tri minute kasnije postigao maestralan pogodak. Lijepim driblingom se oslobodio čuvara, a onda loptu zakucao iza Aivazova za ovjeru trijumfa domaćih. Resić je na vrlo emotivan način proslavio ovaj pogodak, a navijači su ga nagradili velikim ovacijama.



Do kraja više nije bilo uzbuđenja. Susret su obilježile mlade nade Bordo tima koje su pokazale da je velika budućnost pred njima, ali i povratak Hordi zla na sjevernu tribinu stadiona Asim Ferhatović Hase nakon bojkota. Sarajevo će u drugom pretkolu najvjerovatnije protiv Fiorentine koja čeka sutrašnju odluku TAS-a o suspenziji Milana iz evropskih takmičenja. Ukoliko žalba Milana bude uvažena, za što su male šanse, Sarajevo će gostovati u Bergamu kod Atalante.



FK Sarajevo – Banants 3:0 (Mujakić 31’, Ahmetović 38’, Resić 72’)



Stadion: Asim Ferhatović Hase. Gledalaca: 9.000. Sudija: L. Tschudi (Švicarska). Žuti kartoni: Mustafić (Sarajevo), Sibo, Stanojević (Banants).



Sarajevo: Pavlović, Pidro (od 82’ Stanojević), Hebibović, Rahmanović, Ahmetović (od 74’ Handžić), Velkoski, Šišić (od 68’ Resić), Mujakić, Mustafić, Adukor i Halilović.



Banants: Aivazov, Jovanović, Bareghamyan, Peltier, Kpodo, Udo (od 75’ Loretsyan) , Ayvazyan, Wal (od 46’ Krasić), Stanojević (od 66’ Melkonyan), Petrosyan i Sibo.





(SCsport)