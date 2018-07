Barcelona će ponuditi Chelseaju Ousmanea Dembelea i novac u zamjenu za Edena Hazarda, piše Onda Cero.

Eden Hazard / 24sata.info

U izvještaju koji prenosi Diario Sport se navodi da je katalonski gigant spreman poslati francuskog internacionalca na Stamford Bridge kako bi doveo Hazarda. Dembele je došao u Barcelonu prošlog ljeta iz Borussije Dortmund za 105 miliona eura ali je zbog problema s fizičkom spremom i povredama započeo samo 12 utakmica.



Mediji navode da pobjednik engleskog FA kupa ne želi pustiti Hazarda za manje od zapanjujućih 225 miliona eura.



Hazard je veliki poštovalac bišeg trenera Reala Zinedina Zidana, a njegov otac je tvrdio da ga je pokušavao dovesti u Madrid, prenosi Footbal Espana.



- Nakon šest sjajnih godina u Chelseaju, možda je vrijeme da pokušam nešto novo - rekao je on nakon što je Belgija osvojila treće mjesto na SP-u pobijedivši Englesku s 2:0.



- Nakon Svjetskog prvenstva odlučit ću da li ostajem ili idem, ali će Chelsea morati donijeti konačnu odluku da li će me pustiti. Već znate moju omiljenu destinaciju. Povezivan sam sa svim klubovima, sljedeće sedmice bit će Bayern… To me nasmijava. Već znate moj stav - dodao je belgijaski reprezentativac koji s englesim klubom ima ugovor do 2020.





(FENA)