U uzvratnom susretu pretkola Lige prvaka Zrinjski i Spartak u Mostaru su odigrali neodlučeno 1:1, a prolaz u sljedeći krug izborio je slovački prvak zahvaljujući pobjedi 1:0 iz prvog susreta.

Foto: FENA

Zrinjski je odigrao loše prvo poluvrijeme u kojem su jedinu pravu šansu "Plemići" imali u 13. minuti kada je Ognjen Todorović s nekih pet-šest metara iskosa pogodio vratnicu.



Samo dvije minute kasnije Slovaci su zabili gol, i to nakon prekida. Jakub Rada ubacio je loptu u šesnaesterac Zrinjskog, a glavom je pogodio Boris Godal.



Gol je potpuno presjekao domaću momčad koja do odmora nije odigrala gotovo ništa.



Zrinjski je u nastavak ušao puno bolje i angažiranije, a takav pristup nagrađen je izjednačujućim pogotkom u 58. minuti. Bila je to solo akcija Todorovića, koji je s lijeve strane ušao u sredinu i jakim i preciznim udarcem s više od 20 metara svladao gostujućeg vratara za 1:1.



U nastavku utakmice igralo se nešto otvorenije na obje strane, ali rezultat se više nije mijenjao.



Zrinjski će natjecanje nastaviti u kvalifikacijama za Europsku ligu i to već za sedam dana, a bh. prvaku protivnik će biti malteška Valletta, dok će Spartak u drugom pretkolu Lige prvaka snage odmjeriti s poljskim prvakom Legijom.





(FENA)