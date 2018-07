Fudbaleri Željezničara plasirali su se u 2. pretkolo Evropske lige, nakon što su savladali estonsku ekipu Narva Trans s 3:1, u revanš susretu 1. pretkola koji se igrao na stadionu "Grbavica".

Foto: 24sata.info

Nakon izrazito oprezne igre u prvih nekoliko minuta meča, gosti iz Estonije u 5. minutu dolaze do pogotka iz prve šanse na utakmici. Nakon odličnog udarca Dmitryja Proshina koji je od prečku odbranio golman Željezničara Vedran Kjosevski, na loptu je natrčao Viktor Plotnikov i glavom doveo Narvu Trans u vodstvo.



Željezničar nakon prvih 15 minuta igre nije kreirao niti jednu šansu pred golom Estonaca, a prvu priliku za "plave" nakon kornera u 16. minutu imao je Dženan Zajmović, koji ipak nije uspio zahvatiti loptu.



Nakon primljenog pogotka nogometaši domaćeg tima su presingom nastojali da osvoje loptu i ugroze golmana Kotenka, ali odbrana predstavnika Estonije je bila na visini zadatka.



U 20. minutu najbolju priliku za Željezničar imao je Zajmović, koji nakon odličnog ubačaja izlazi sam pred golmana Kotenka, ali ne uspijeva ga savladati.



Pritisak aktuelnog viceprevaka BiH ipak se isplatio u 25. minutu kada raspoloženi Zajmović postiže pogodak za poravnanje rezultata.



Četiri minuta kasnije Željezničar dolazi do preokreta, kada se novi napadač tima s "Grbavice" Sulejman Krpić nakon kornera najbolje snašao u šesnaestercu gostiju i matirao golmana Kotenka.



Do kraja poluvremena nije bilo promjene rezultata iako je Željezničar imao još nekoliko prilika za gol. Narva Trans nakon postignutog gola nije ozbiljnije zaprijetila Kjosevskom.



Početkom drugog poluvremena Estonci ponovo prvi prijete, ali ovoga puta nisu bili precizni pa Kjosevski nije morao intervenisati.



Prvu veću priliku za Željezničar u drugom poluvremenu imao je Filip Arežina u 57. minutu, čiji je šut krajnjim naporima odbranio Kotenko.



U 66. minutu Barkov je nakon ubačaja udarcem iz voleja pokušao iznenaditi Kjosevskog, ali nije bio precizan. Narva Trans je za razliku od prvog poluvremena u drugih 45. minuta igrala dosta ofanzivnije, pokušavajući doći do gola uglavnom nakon ubačaja sa strane.



Treći gol za Željezničar i svoj drugi na ovom susretu, osam minuta prije isteka regularnog dijela meča nakon odličnog kontranapada predstavnika BiH postigao je Krpić. Tim pogotkom konačno je riješeno pitanje pobjednika prvog pretkola Evropke lige.



Do kraja drugog poluvremena novih golova nije bilo, a Željezničar se s dvije pobjede protiv Narva Transa plasirao u drugo pretkolo Evropske lige.

(FENA)