Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbaler Rome Edin Džeko izjavio je da je veoma sretan s porodicom u glavnom gradu Italije i da je to jedan od glavnih razloga što je ostao u timu "vučice", prenosi Anadolu Agency (AA).

Nakon jučerašnji zahtjevnih predsezonskih testova fizičke spreme koje su fudbaleri Rome prošli u kampu u Trigoriji, Džeko je jutros gostovao na klupskoj televiziji i kazao da se naporan rad uvijek isplati.



"Jučer jeste bilo teško, ali to mi je bio treći takav test i znao sam šta me čeka", kazao je Džeko i dodao da pripreme uoči sezone uvijek ovise o treneru i njegovom načinu igre.



Prisjetivši se dana kada je igrao u njemačkim Wolfsburgu, Džeko je kazao da je tim pod palicom trenera Felixa Magatha trenirao do krajnjih napora, ali da su nakon dvije godine osvojili titulu prvaka Bundeslige.



Pred početak četvrte sezone u rimskoj "vučici", Džeko je kazao da se odlično osjeća u Rimu i da je to glavni razlog što u januaru nije napustio klub.



"Imam suprugu i djecu i oni su trenutno svi veoma sretni ovdje. I ja sam sretan. Iako prošle godine nismo ništa osvojili, smatram da smo imali veoma dobru sezonu, posebno u Ligi prvaka. Nadam se da ćemo ove sezone učiniti nešto i više", kazao je Džeko.



