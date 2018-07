Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću sudit će se zbog lažnog svjedočenja na suđenju bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću, u vezi izvlačenja novca iz tog kluba, na zagrebačkom, umjesto na osječkom Općinskom sudu.

Luka Modrić / 24sata.info

Odlučio je to na zahtjev Modrićevih odvjetnica Vrhovni sud, prihvaćajući njihove argumente da Modrić ima prebivalište u Zagrebu kao i da spis na nikakav način nije vezan uz Osijek.



"Okolnosti istaknute u prijedlogu doista opravdavaju zaključak da će se ovaj kazneni postupak očito lakše i uz manje troškova provesti pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, nego li pred Općinskim sudom u Osijeku. Ovo tim više, jer se optužnica, osim naprijed navedenih dokaza, uglavnom temelji na dokumentaciji koja prileži spisu" stoji u odluci Vrhovnog suda donesenoj sredinom lipnja koja je u srijedu objavljena na internetskoj stranici suda.



Jedna od Modrićevih odvjetnica Laura Valković Hini je kazala da je spis već otišao na Općinski kazneni sud u Zagrebu. Taj sud na jesen treba zakazati sjednicu optužnog vijeća koje optužnicu protiv Modrića može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.



Tužiteljstvo Modrića tereti da je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku na suđenju Mamiću i još trojici svjesno neistinito iskazao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 između njega i kluba u kojem je igrao, potpisivao svaki puta kada bi produžavao ugovor te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu novac treba biti uplaćen.



Tužiteljstvo tvrdi da je tako iskazivao iako je znao da to ne odgovara istini, "jer je navedene anekse potpisao u vrijeme kada je već igrao za novi klub, nakon realizacije ugovora između tih klubova, pri čemu je cjelokupan iznos pripao matičnom klubu".



Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama nepravomoćno je u lipnju osuđen na šest i pol godina zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. Uoči izricanja presude na osječkom sudu Mamić je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.



Po izlasku iz sudnice nakon Modrićeva svjedočenja Mamić mu je odao priznanje rekavši da je njegov iskaz "nešto najdivnije i najpoštenije što je ikada bilo". "Njemu su uvalili rečenicu koju on jednostavno nikada nije rekao", kazao je Mamić, ocijenivši da Modrić nije promijenio iskaz iz Uskoka već je svjedočeći rekao "upravo suprotno".





(FENA)