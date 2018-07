Hatem Ben Arfa, francuska nogometna zvijezda, izjavio je da je reprezentativac Hrvatske Luka Modrić (32) jedan od najboljih nogometaša na svijetu.

Luka Modrić / 24sata.info

"Da ga stavite u one uske hlačice, izgledalo bi kao da gledate nogometaša iz 70-ih godina prošlog stoljeća", rekao je Ben Arfa za francuske medije.



Dodao je kako se nogometne utakmice i gledaju upravo zbog igrača kakav je Modrić.



"On je sve ono zbog čega volim nogomet. On je ugrožena vrsta i mora biti zaštićen", kazao je vrhunski veznjak koji je trenutno bez kluba nakon odlaska iz PSG-a.



Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Rusiji izabran je za najboljeg igrača, čime je osvojio Zlatnu loptu.



Modrić je u dosadašnjoj karijeri igrao za Dinamo Zagreb, Zrinjski, Inter Zaprešić, Tottenham Hotspur i Real Madrid. U dresu reprezentacije Hrvatske je u 113 nastupa postigao 14 golova.





