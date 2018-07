Prvak Bosne i Hercegovine Zrinjski u srijedu će u uzvratnom susretu pretkola Lige prvaka na stadionu pod Bijelim brijegom dočekati Spartak iz Trnave.

Foto: FENA

Dan uoči utakmici "Plemić" su na službenoj konferenciji za novinare bili poprilično optimistični te su izrazili uvjerenje kako mogu nadigrati slovačkog prvaka i nadoknaditi zaostatak od 1:0 iz prvog susreta.



Veznjak Zrinjskog Hrvoje Barišić kazao je kako su on i njegovi suigrači u prvoj utakmici imali previše respekta prema protivniku.



- Prije utakmice, prije nego smo osjetili to na terenu, mislili smo da su puno bolja ekipa. Vidjeli smo da se možemo nositi s njima. Na našem terenu dat ćemo sve od sebe i vjerujem da ih možemo proći - kazao je Barišić.



Najbolji igrač i najbolji strijelac Zrinjskog u protekloj sezoni Miloš Filipović bio je još optimističniji i hrabriji u najavi sutrašnje utakmice.



- Mislim da smo nezasluženo izgubili u prvoj utakmici. Mislim da možemo dostići zaostatak iz prve utakmice, bolja samo ekipa i to ćemo pokazati sutra na terenu - istaknu je Filipović.



Trener Zrinjskog Ante Miše kazao je kako nije zadovoljan ni rezultatom niti igrom svoje momčadi u Trnavi.



- Do 70. minute imali smo povoljan rezultat – 0:0. Međutim, isključenje Čirjaka nas je dosta poremetilo u nekim našim zamislima. Ono što meni daje nadu je da mi nismo bili na sto posto, nismo bili ni na 70 posto svojih mogućnosti. Neki su nam igrači ostali dužni i oni sutra imaju priliku pokazati i dokazati da Spartak nije bolja momčad od Zrinjskog - poručio je Miše.



Dodao je kako to ne znači da će njegova momčad ići "grlom u jagode".



- Svakako ćemo morati biti ofenzivniji, ali morat ćemo biti kompaktni i homogeni u svim linijama. Kada nam se otvoriti neka šansa morat ćemo je iskoristiti, jer u europskim utakmicama nemaš komoditet da stvoriš pet-šest prilika. Moraš zabiti gol iz jedna ili dvije šanse da bi mogao računati na pobjedu i prolaz - kazao je Miše.



Trener Zrinjskog nije htio novinarima otkriti početnih jedanaest, kao što je to bio slučaj prije prve utakmice, kazavši kako će o tome odlučiti uoči samog početka susreta.



Utakmica Zrinjski – Spartak igra se u srijedu od 19 sati, uz izravni televizijski prijenos na kanalu Arenasport 1 BiH.



Pobjednik ogleda igrat će u drugom pretkolu Lige prvaka, najvjerojatnije protiv varšavske Legije, koja je u prvom susretu u gostima svladala irskog prvaka Cork City rezultatom 1:0.



Poraženi natjecanje nastavlja u kvalifikacijama Europske lige, i to protiv boljeg iz ogleda Kukešija (Albanija) i Vallette (Malta).



(FENA)