Izbornik svjetskih nogometnih prvaka Didier Deschamps izjavio je da želi nastaviti voditi francusku reprezentaciju, nakon što je u nedjelju u Moskvi postao trećim čovjekom u povijesti, nakon Brazilca Marija Zagalla i Nijemca Franza Beckenbauera, koji je svjetski naslov osvojio i kao igrač, i kao trener.

Foto: 24sata.info

"Ne želim napraviti ono što je napravio Jacquet", izjavio je danas 49-godišnji trener Deschamps, referirajući se na situaciju iz 1998. godine, kad je francuska reprezentacija na domaćem terenu prvi put osvojila naslov svjetskog prvaka, a izbornik Aime Jacquet, pod čijim je vodstvom Deschamps nosio kapetansku vrpcu, napustio kormilo Francuske.



Deschamps je prošle godine produžio ugovor s Francuskim nogometnim savezom, koji ga obvezuje na suradnju do ljeta 2020. godine, zaključno sa završetkom Europskog nogometnog prvenstva, prenosi Hina.



"Predviđeno je da ostanem i to ću napraviti", zaključio je francuski izbornik koji je na čelu reprezentacije još od 2012. godine.



U njegovoj trenerskoj riznici nedostaje mu još samo naslov europskog prvaka s reprezentacijom, do kojeg je ostao jedan korak u Parizu 2016. godine. S obzirom na brojne mlade igrače koji su nositelji igre francuske reprezentacije, novi svjetski prvaci će biti u krugu najvećih favorita i za naslov kontinentalnih prvaka za dvije godine.





(FENA)