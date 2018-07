Nakon što je argentinski sudac Nestor Pitana označio kraj finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, a francuski nogometaši započeli svoj pobjednički ples na travnjaku Lužnjikija, hrvatski izbornik Zlatko Dalić okupio je cijelu momčad i čestitao igračima na danima 'ponosa i sreće'.

Zlatko Dalić / 24sata.info

"Rekao sam dečkima da dignu glavu gore, da nemamo razloga biti nezadovoljni, da smo dali sve od sebe i da mogu biti ponosni. Da nam je netko prije prvenstva ponudio da budemo drugi, to bi bilo za nas fantastično. Međutim, sada ostaje žal jer smo bili blizu. Nemaju za čim žaliti, sve su dali od sebe. Mi smo bili dostojanstveni u svim našim pobjedama, pa moramo biti i u porazu" kazao je Dalić, javila je Hina.



Hrvatski izbornik nije želio previše komentirati suđenje Argentinca Nestora Pitane, istaknuvši kako ne želi tražiti alibi za poraz.



"Prvih 20 minuta smo imali punu kontrolu. Onda se dogodio prekid iz kojeg smo primili autgol. Nakon toga smo se ponovo vratili i dominirali. Takav jedanaesterac se ne sudi u finalu svjetskog prvenstva. Ne želim time umanjiti pobjedu Francuske. U nekim utakmicama smo imali sreće, sada smo imali nesreću. Možda je ovo bila naša najbolja utakmica na SP, imali smo igru i kontrolu, ali primili smo te golove. Protiv Francuske se ne smiju raditi pogreške. Jesmo tužni, ali moramo biti ponosni na to što smo napravili", kazao je Dalić pa još jednom pojasnio svoju rečenicu za kazneni udarac:



"Nemojte da bude da sam nešto negativno rekao o sucu. Poštujemo sucu, on je odradio kako je vidio".



"Što se tiče VAR, kad je u tvoj korist dobar, kad nije, onda nije dobar", kazao je Dalić sa smiješkom pa nastavio: "VAR je dobar za nogomet".



Hrvatski izbornik je čestitao Francuzima na zasluženoj pobjedi, dodavši kako je Hrvatska odigrala dobru utakmicu.



"Čestitam Francuzima na osvojenoj tituli naslova svjetskog prvaka. Mi smo tužni i ponosni, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu."



Dalić je naglasio kako će sada uzeti odmor, a nakon toga donijeti razmisliti o svemu.



"Sada sam spreman za odmor. Bilo je naporno dva mjeseca, ali i lijepo. Odmorit ću se uzeti malo vremena, jer ja nikada ne donosim odluke preko noći. Ne mogu sad razmišljati o tome", istaknuo je.



Hrvatska je ulaskom u finale postala najmanje europska zemlja koja je to uspjela, a Dalić je svima koji se nadaju takvom uspjehu poslao poruku:



"Na našem autobusu piše 'mala zemlja, veliki snovi'. Treba imati san i ne odustajati. Zahvaljujemo svim mojim igračima što smo napravili. Ponosan sam na moje igrače i zemlju".





(FENA)