Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić nakon 2-4 poraza od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva izjavio je kako je ključni trenutak bio dosuđeni 11-erac iz kojega je Francuska povela sa 2-1.

Zlatko Dalić / 24sata.info

"Čestitam Francuzima na osvojenoj tituli naslova svjetskog prvaka. Mi smo tužni i ponosni, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Presjekao nas je penal nakon kojega je sve bilo teže. Ipak, moramo biti zadovoljni i ponosni na ono što smo ostvarili. Ostvarili smo najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa, ali ostaje mali žal za titulom. No, to je život, to je nogomet. Francuzi nas nisu iznenadili, oni se brane, idu na kontru. Primili smo dva gola slučajna, prvi autogol i drugi penal", izjavio je Dalić.





(FENA)