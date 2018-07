Francuski stručnjak Didier Deschamps upisao se u ugledno društvo nogometnih trenera koji su osvajali svjetski naslov.

Talijan Vittorio Pozzo jedini je trener na svijetu koji je dva puta osvajao svjetski naslov, oba puta na klupi talijanske reprezentacije.



Pozzo je prvi naslov osvojio 1934. na prvenstvu koje je igrano u Italiji, a potom i četiri godine kasnije u Francuskoj. “Azzurre” je predvodio i do zlatne medalje na olimpijskim igrama 1936. u Berlinu.



Pozzo ili kako su ga zvali "Il Vecchio Maestro", u povijesti će nogometa ostati upisan i zbog čuvene formacije “Il Metodo” koju je ovaj talijanski strateg predstavio svijetu početkom 20. stoljeća.



Naime do 1930. godine cijeli nogometni svijet igrao je u formaciji piramide 2-3-5, koju je proslavio Blackburn Rovers krajem 19. stoljeća. No, Pozzo je svijetu predstavio sustav 2-3-2-3 koji je imao upečatljivu premoć u sredini terena blokiravši svaki pokušaj kontranapada protivnika. S ovom formacijom Italija je osvojila dva uzastopna naslova svjetskog prvaka.



Među osvajačima svjetskog naslova najviše je Brazilaca - petorica (Vicente Feola, Aymore Moreira, Mario Zagallo, Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari), a zanimljivo, sve reprezentacije koje su osvajale svjetski naslov za kormilom su imale domaće stručnjake.



IZBORNICI SVJETSKI PRVACI:



1930. Alberto Suppici (Uru) Urugvaj

1934. Vittorio Pozzo (Ita) Italija

1938. Vittorio Pozzo (Ita) Italija

1950. Juan López Fontana (Uru) Urugvaj

1954. Sepp Herberger (Njem) SR Njemačka

1958. Vicente Feola (Bra) Brazil

1962. Aymoré Moreira (Bra) Brazil

1966. Alf Ramsey(Eng) Engleska

1970. Mario Zagallo (Bra) Brazil

1974. Helmut Schon (Njem) SR Njemačka

1978. Cesar Luis Menotti (Arg) Argentina

1982. Enzo Bearzot (Ita) Italija

1986. Carlos Bilardo (Arg) Argentina

1990. Franz Beckenbauer (Njem) SR Njemačka

1994. Carlos Alberto Parreira (Bra) Brazil

1998. Aime Jacquet (Fra) Francuska

2002. Luiz Felipe Scolari (Bra) Brazil

2006. Marcello Lippi (Ita) Italija

2010. Vicente del Bosque (Špa) Španjolska

2014. Joachim Low (Njem) Njemačka

2018. Didier Deschamps (Fra) Francuska





