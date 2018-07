Francuska je po drugi put postala svjetski prvak nakon što je u finalu SP u Rusiji sa 4:2 savladala selekciju Hrvatske.

Foto: 24sata.info

Hrvatska je odlično ušla u meč, te je od prvog minuta zagospodarila sredinom terena. Iako su imali više od igre, Francuska je prva povela u 14. minuti. Nakon prekida i ubačaja sa desne strane, Mandžukić je u želji da izbaci loptu nespretno reagovao i matirao je vlastitog golmana za 1:0.



Ipak, Dalićevi izabranici se nisu predavali i vrlo brzo su uspjeli da izjednače. Nakon novog prekida i karambola u šesnaestercu Francuske, lopta je došla do Perišića koji se majstorski oslobodio čuvara i preciznim šutem sa 15 metara matirao je Llorisa za 1:1.



Gotovo ni iz čega, do drugog gola Francuzi su stigli u 38. minuti nakon penala. Matuidi je nakon kornera pokušao loptu prebaciti na drugu stranu, lopta je iz blizine u ruku pogodila Perišića, a argentinski arbitar Nestor Pitana je nakon pregleda VAR-a pokazao na bijelu tačku.



Siguran realizator bio je Griezmann za 2:1 i rezultat prvog poluvremena.



I u nastavak meča Vatreni su ušli bolje, pritiskali su, ali bez pravih šansi. Francuzi su čekali svoju šansu iz kontri i polukontri, a iz jedne takve riješili su utakmicu. Pogba je u 59. minuti sjajno proigrao Mbappea, a u nastavku akcije lopta je ponovo došla do veznjaka Manchester Uniteda čiji je prvi šut izblokirao Vida, ali Pogba je iz drugog pokušaja lijevom nogom na krivoj nozi uhvatio Subašića za 3:1.



Samo šest minuta kasnije Kylian Mbappe dotukao je Hrvatsku. Primio je jednu loptu na 20-ak metara i šutem kroz noge Vide po četvrti put matirao Subašića za velikih 4:1. Već u 69. minuti Lloris je napravio kardinalnu grešku kada je pokušao driblati Mandžukića, a hrvatski napadač je sve to kaznio smanjivši na 4:2.



Do kraja je Hrvatska pokušavala da se još jednim golom potpuno vrati u utakmicu, ali snage da učine nešto više nije bilo te je ostalo 4:2.



Francuska – Hrvatska 4:2 (Mandžukić a.g. 18’, Griezmann 38’ pen., Pogba 59’, Mbappe 65’ / Perišić 28’, Mandžukić 69’)







(SCsport)