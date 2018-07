Danas je odigrana prijateljska utakmica između Mladosti Doboj Kakanj i Veleža, koja je završila pobjedom Mladosti rezultatom 2:1. Ovo je bila treća utakmica za Rođene u pripremnom periodu, dok je za Mladost ovo bila generalna proba pred početak Premijer lige BiH narednog vikenda.

Foto: 24sata.info

Rođeni su danas igrali u ofanzivnom sastavu : Bobić – Biševac, Mrgan, Kuduzović, Mešanović – Behram, Lucas – Mujezinović, Brandao, Ovčina – Fajić.



Prve minute utakmice protekle su u ravnopravnoj igri, pretežno na sredini terena, uz veći posjed lopte domaćina. Sredinom poluvremena trener Rahimić radi prvu izmjenu, umjesto Lucasa u igru je ušao Vehabović. Rođeni su zaprijetili preko Behrama, čiji udarac završava pored gola.



Mladost je imala šansu doći do gola nakon jedne kontre, koja je nastala nakon što je Mujezinović srušen u 16-ercu, ali je Bobić dobro reagovao. Do kraja poluvremena pokušali su Brandao i Behram, ali promjene rezultata nije bilo. Tako se na odmor otišlo rezultatom 0:0.



Drugo poluvrijeme Rođeni otvaraju izmjenom, umjesto Mešanovića u igru je ušao Alikadić, nakon čega Biševac odlazi na lijevu stranu. Vehabović je na početku oprobao svoj šut, loptu je skrenuo Fajić i umalo da iznenadi golmana Mladosti. Nakon toga, Mrgan je ustupio svoje mjesto Vignatiju.



Mladost je u 57. minuti imala veliku šansu doći do prednosti, ali je Bobić odlično reagovao i sačuvao mrežu Veleža. Na drugoj strani, Ovčina je uposlio Vehabovića na drugoj stativi, ali bez promjene rezultata. U 60. minuti u igru su ušli Tahirović i Rahimić, a izašli Behram i Bobić. Tahirović je zauzeo mjesto u odbrani pored Kuduzovića, dok je Vignati prešao u vezni red.



U 65. minuti Mladost dolazi do gola preko Mujagića. Nakon gola, Rođeni su pokušali uzvratiti preko Mujezinovića, koji odlično pronalazi Fajića, koji pada u 16-ercu. Sudija je to vidio kao simulaciju, i kaznio Fajića žutim kartonom. Kako je vrijeme odmicalo Mladost je sve više i više pritiskala gol Veleža, pa su tako u 73. minuti došli i do drugog gola, strijelac je bio Asani.



Do kraja utakmice priliku za igru su dobili mladi Pranjga, Manđuka i Puce, umjesto Biševca, Mujezinovića i Fajića. U 85. minuti Brandao je smanjio prednost Mladosti na 2:1, nakon asistencije Ovčine. Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata, tako da je Mladost upisala pobjedu od 2:1.



Rođeni u idućoj sedmici nastavljaju sa treninzima u Mostaru, a u srijedu 18.07. na rasporedu je nova prijateljska utakmica protiv Rudara iz Kaknja.







(24sata.info)