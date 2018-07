Nakon 34 ruska dana hrvatska nogometna reprezentacija je došla do 'predvorja raja'. Ostao je još jedan, najteži korak za ulazak u povijest, ne samo hrvatskog već i svjetskog nogometa.

Arhiv / 24sata.info

Nakon 1950. godine i urugvajskog slavlja na Maracani pred 200.000 šokiranih Brazilaca, nikada se nije dogodilo da neka mala zemlja, kao što je Hrvatska osvoji svjetski naslov, javlja Hina.



Od tada pokal Jules Rimet, kako se zvao od 1930. do 1970., a nakon toga FIFA World Cup Trophy, osvajali su samo svjetski velikani Brazil, Njemačka, Argentina, Italija, Španjolska, Engleska i Francuska.



Sada bi u to društvo mogla ući i Hrvatska. Zvuči nestvarno, ali gledajući igre koje su "Vatreni" pokazali u Rusiji, sasvim realno.



Svijetski mediji su zadivljeni podvigom kojeg su ostvarile Dalićeve trupe stoga niti ne čudi izjava Ivana Rakitića.



"Imam osjećaj da će za nas u nedjelju navijati stotine milijuna ljudi. Dobio sam poruke sa svih strana svijeta, stigli smo u srce doslovno cijelog svijeta".



Tako se primjerice, jedan bangladeški novinar ustao za vrijeme konferencije hrvatskog izbornika Zlatka Dalića i poručio kako je Bangladeš, koji ima 150 milijuna stanovnika, do sada navijao za Brazil, no od sada je Hrvatska na prvom mjestu.



Amerikanci koji obožavaju 'underdog' priče, već danima pišu o nevjerojatnom podvigu 'malene Hrvatske' koja daje nadu da je u životu sve moguće.



Prije nekoliko dana New York Times je pisao o "hrvatskoj reprezentaciji kao modernom čudu". "Hvale nas Nijemci, Portugalci, Španjolci, Skandinavci premda smo s turnira poslali kući Island i Dansku".



Novinar BBC-ja iz Londona iskazao je poštovanje Daliću i Hrvatskoj tako što je na posljednjoj presici prije završne utakmicu progovorio hrvatskim jezikom. Iz mobitela je uz mnogo muke čitao pitanje na hrvatskom jeziku.



"Ovo je vrijeme koje smo zaslužili. Nema veće trenutka u životu sportaša od ovoga i rekao sam dečkima neka uživaju. Cijeli svijet će ih gledati," poručio je uoči finala hrvatski izbornik Zlatko Dalić.



(FENA)